Sin paro, ATE realiza asambleas en aeropuertos: podría haber demoras, qué pasa en Neuquén y Río Negro

Para este lunes 2 de febrero podría haber demoras en vuelos por asambleas del gremio ATE. Hoy iba a realizarse un paro pero se postergó la medida de fuerza para el 9 de febrero. Qué sucederá esta jornada en los aeropuertos de Neuquén y Río Negro.

«Las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizaron la liquidación de los haberes para esta semana y el sindicato estatal decidió postergar por cinco días hábiles», dijeron en un comunicado desde ATE.

Asamblea en aeropuertos: qué pasa con los vuelos en Neuquén y Bariloche

En el caso del aeropuerto de Neuquén no hay modificaciones en las partidas y arribos de las diferentes líneas comerciales.

En Bariloche, uno de los servicios presenta demoras. Se trata del AR1667 de Aerolíneas Argentinas que tiene como destino Ezeiza.

Paro de ATE para el 9 de febrero: posibles vuelos afectados

Desde el sindicato dijeron que hoy se notificará formalmente la medida de fuerza (el paro) con 5 días hábiles de anticipación, considerando la esencialidad de los servicios.

«El conflicto se originó luego de que las autoridades del organismo decidiera dar marcha atrás con el aumento acordado con ATE, reliquidar los haberes e incumplir con el pago de salarios en tiempo y forma. Ante esta situación, ATE exige que se pague la totalidad de los ingresos con el incremento ya estipulado», dijeron en un mensaje desde ATE.

El paro del 9 de febrero alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos del país.