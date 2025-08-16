Tregua en Vaca Muerta: un acuerdo entre Camioneros, Total y NRG garantiza el pago de salarios atrasados

Trabajadores de NRG llegaron a un acuerdo con las firmas y la subsecretaría de Trabajo de Neuquén. (Foto: Florencia Salto)

Con un paro, el sindicato de Camioneros de Río Negro retomó esta semana el reclamo por la falta de pago de los sueldos de junio, aguinaldos y parte de los días trabajados en julio, antes de ser despedidos por NRG en Vaca Muerta. Tras dos días de conversaciones y un cuarto intermedio, este sábado por la mañana llegaron a un acuerdo. «Acabamos de firmar hace 10 minutos», confirmó el subsecretario de Trabajo de Neuquén, Pablo Castillo.

El funcionario explicó que Total se comprometió a abonar una parte considerable de la deuda que NRG mantiene con los trabajadores. «Se llegó a un consenso. Total, poniendo bastante predisposición, y el sindicato de Camioneros también, deposita los fondos directamente a los trabajadores, sin el consentimiento de NRG», explicó.

Así, se logró destrabar un conflicto laboral que afectaba a 140 trabajadores en Vaca Muerta. Tras intensas negociaciones que se extendieron por más de 24 horas, las partes firmaron un acta que garantiza un pago directo a los empleados.

Los principales puntos que destrabaron el conflicto de los camioneros de NRG en Vaca Muerta

El acuerdo, gestado a través de una cuenta de fondos de terceros del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, resolvió el principal escollo que impedía el pago. Ante la complicada situación financiera de NRG, que se encuentra en concurso de acreedores, el sindicato solicitó a Total que el dinero que adeudaba a NRG fuera depositado directamente a los trabajadores, sorteando así la vía comercial habitual para evitar que el pago quedara atrapado en las deudas de la firma.

Total accedió a la solicitud y se comprometió a pagar una porción significativa de la deuda, que incluye salarios de junio, aguinaldo y los días trabajados en julio. Este mecanismo permitió agilizar el proceso y brindar una solución concreta a los trabajadores que se encontraban sin percibir sus haberes.

Las negociaciones se llevaron a cabo de forma conjunta entre Neuquén y Río Negro, lo que permitió centralizar el reclamo y agilizar las audiencias. Castillo señaló que, gracias a este acuerdo, no habrá medidas de fuerza en Vaca Muerta.

El subsecretario de Trabajo de Neuquén sostuvo que, si bien el monto abonado no cubre la totalidad de la deuda, los trabajadores se retiraron de la reunión conformes ya que el pago se aproxima bastante a lo adeudado.

Aunque aún queda por determinar el monto exacto de la deuda restante, este primer paso es crucial para aliviar la situación financiera de las 140 familias afectadas. «Hay que ser claros, no se cumple con la totalidad de las deudas con cada uno de los trabajadores. Sí se acerca bastante», enfatizó.

Y agregó: «Es un monto importante al que se llega. Los trabajadores no han cobrado ni junio, ni el aguinaldo, ni tampoco los días de julio, que no fueron muchos, porque los despidieron cerca del 10 de julio. Nada de eso había cobrado y ya estamos en agosto. Entonces, con esto se aproxima bastante a la deuda».

Cómo está compuesto el pasivo que NRG presentó en la convocatoria de acreedores

La arenera NRG esta actualmente en convocatoria de acreedores. Como publicó este medio, según los datos de la empresa, certificados por un profesional contable, NRG tendría un patrimonio neto negativo de cerca de cerca de 60.000 millones de pesos, fruto de activos por 650.000 millones de pesos y pasivos por 710.000 millones de pesos.

La empresa en su momento llegó a contar con 800 trabajadores.