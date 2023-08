Unter pide más escuelas en Cinco Saltos: no hay vacantes y las condiciones son preocupantes

El gremio docente, Unter, seccional Cinco Saltos, emitió un comunicado en donde se ve reflejado el deterioro que sufren las instituciones educativas de la ciudad. Falta de vacantes, edificios escolares sin construir y pocos materiales de trabajo son algunas de las problemáticas que afrontan a diaria las comunidades educativas de la ciudad. Unter asegura que hacen falta tres escuelas nuevas en Cinco Saltos y piden que se concrete el proyecto de la escuela del lago Pellegrini.

En Cinco Saltos se volvió preocupante la situación que padecen los establecimientos educativos. Desde la falta de vacantes que impiden un correcto acceso a la educación hasta problemas edilicios que dejan sin clases a los estudiantes, esta es la realidad que vive la comunidad educativa de la ciudad. Unter seccional Cinco Saltos realizó un relevamiento de la situación en la ciudad para elevarlo como nota al Consejo Escolar, aún no tienen respuestas.

«Queremos manifestar nuestra preocupación con relación a una cantidad de problemáticas comunes que afectan a las escuelas secundarias de Cinco Saltos. En primer lugar, la necesidad de pensar en una respuesta en el corto plazo ante el incremento sostenido de la matrícula en todas las instituciones» expresó Unter en su comunicado.

Según explica el gremio docente las escuelas secundarias no pueden atender a la demanda de las vacantes e ingresos. «Queda claro que no es por falta de voluntad, las escuelas están desbordadas, superpobladas y no hay forma de recibir más estudiantes. Los edificios no resisten y no alcanzan los espacios físicos» manifestaron.

Se necesitan tres escuelas secundarias nuevas en Cinco Saltos

En Cinco Saltos, Unter, asegura que es necesaria la construcción de tres nuevas escuelas secundarias para atender ante la demanda. «Estas deben ser pensadas para los estudiantes, docentes y familias. No diseñadas por un profesional ajeno a la educación y a la comunidad en la que se va a instalar» remarcaron.

Además, solicitaron que se concreten proyectos como la construcción del edificio para la escuela secundaria en el Lago Pellegrini. La obra se anunció hace años pero no hay rastros de que se esté por iniciar. «La experiencia de la ESRN Rural Virtual funcionó, hasta que la matrícula no superó la

decena de estudiantes, hoy cuenta con una matrícula de más de setenta y cinco estudiantes» informó Unter.

El gremio docente manifiesta que el problema troncal es la necesidad de mayor inversión en el sistema educativo. «Escuelas nuevas, cargos, mantenimiento escolar, mejores salarios e insumos, se resuelven con un presupuesto acorde a las necesidades» aseguraron en su comunicado.