Paritarias en Río Negro: comenzó la discusión en la Función Pública y la Secretaría de Trabajo

Aumento para el último trimestre del año o sólo para octubre, es uno de los temas en análisis.

Redacción

Por Redacción

En Trabajo se reúnen Educación y Unter. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobierno provincial ya presenta a los gremios estatales su propuesta salarial en sendas reuniones que se realizan en la capital.

En la Secretaría de la Función Pública participan los representantes de ATE y UPCN, mientras que en la Secretaría de Trabajo se encuentran las delegaciones de Educación y Unter.

Es este último encuentro participa la secretaria de Hacienda, Presupuesto y Financiamiento Público,
Natalia Crociati; quien -se descuenta- ofrecerá un detalle de los números propuestos por el gobierno.

Un tema central de discusión en Función Pública es el plazo de la negociación. Por un lado la posibilidad que incluya el último trimestre del año y por otro el pedido de UPCN para que sólo corresponda a octubre.


