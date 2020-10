Guardavidas en alerta: denuncian el despido de 40 trabajadores en Bariloche

La Asociación de Guardavidas de Bariloche informó que el gobierno municipal despidió “formalmente a los 40 trabajadores que conforman el cuerpo estable de Guardavidas Municipales”.

Consideraron la decisión como un "atropello" y se declararon en estado de alerta y movilización en resguardo de las fuentes de trabajo de os guardavidas municipales y de la seguridad de quienes concurran a las playas públicas de la ciudad.

“La injustificada medida adoptada fue irrazonablemente argumentada bajo el pretexto que el Municipio carece de habilitación para organizar el servicio, y de fondos para implementar el operativo que cada año se lleva a cabo en época estival”, planteó la asociación a través de un comunicado.

Cuestionaron que los despidos se dan “en el marco de una profunda crisis económica y social, profundizada además por la pandemia” y recordaron que “la actividad de rescate de personas en situación de emergencia fue declarada como actividad esencial a través del Protocolo de Trabajo seguro para la actividad de Guardavidas, en el marco de la pandemia, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación”.

Recalcaron que “la obligación de brindar el servicio de seguridad en las playas públicas habilitadas es una atribución y responsabilidad indelegable del Estado”. Y pidieron a los concejales que tomen cartas en el asunto.

La asesora legal del municipio de Bariloche, Mercedes Lasmartres, argumentó que “con motivo de las medidas restrictivas por la pandemia, no hay un panorama claro de apertura de las playas. No se sabe cuándo, ni bajo qué condiciones. Entonces, no queríamos hacer una convocatoria general como años anteriores porque las condiciones son diferentes y excepcionales”.

La abogada insistió: “No es que se los despidió. El municipio les anticipó que aún no tiene una decisión tomada respecto a cómo manejar el servicio en la playa. Ellos son contratados por la temporada y están condicionados a que no haya una causa de fuerza mayor que impida la apertura de las playas”.

Finalmente, los guardavidas advirtieron que “con esta decisión, el Ejecutivo Municipal pone en riesgo el erario público ya que tendrá que afrontar los gastos que demanden las presentaciones judiciales de los trabajadores despedidos sin justa causa, situación agravada por hacerse mientras rige doble indemnización”.