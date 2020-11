Gutiérrez anunció nuevas habilitaciones para comercios y clubes de Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez anunció nuevas habilitaciones para las localidades de Neuquén que tienen transmisión comunitaria de coronavirus, a excepción de San Martín de los Andes, que volverá a Fase 1. Incluye a comercios, clubes y asociaciones deportivas.

A través de la cuenta de Twitter del gobernador, se indicó que las habilitaciones corresponden a "una positiva evolución de la situación epidemiológica". Comienzan a regir a partir de mañana, martes 17, en Neuquén, Zapala, Centenario, Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces.

Se habilitará la apertura de clubes y asociaciones deportivas para realizar entrenamiento funcional al aire libre, respetando los protocolos sanitarios del Ministerio de Deportes de nuestra provincia.

Además, los comercios podrán extender el horario de atención hasta las 21, de lunes a sábados. "Es importante que sigamos respetando las medidas de prevención para cuidarnos entre todos y todas", resaltó el mandatario. Los locales gastronómicos mantendrán el horario vigente hasta las 23.30 con una tolerancia de 30 minutos.

Este anuncio se realizó pocas horas después de la conferencia que brindó la Multisectorial de Comerciantes Autoconvocados de Neuquén, en la que anunciaron que no respetarían ninguna restricción horaria y advirtieron que no los pueden clausurar porque el Municipio "no adhirió" al decreto provincial.