Gutiérrez cuestionó a quienes realizan cortes de ruta y tienen trabajo

El gobernador Omar Gutiérrez reprochó la actitud de quienes tienen empleo y realizan cortes de rutas e impiden el desarrollo de la actividad privada que perdió 11.000 puestos de trabajo.

“Con cortes no se construye futuro”, afirmó el mandatario en alusión a la seguidilla de protestas en las rutas que lleva adelante el gremio de los empleados municipales de Centenario hace diez días en reclamo de mejoras salariales.

El gobernador participó del acto por el 25 aniversario de Vista Alegre junto al intendente Daniel Ridao que se realizó en el predio de la escuela 105.

Anunció la compra de una ambulancia, entre otro tipo de equipamiento, y destacó el avance en distintos niveles de ejecución de obras como del Jardín de Infantes 79, de los trabajos viales en ruta provincial 7, Rotonda de Centenario- Intersección ruta provincial 51, y ruta provincial 51, tramo ruta provincial 7 y empalme ruta provincial 8.

En su alocución, el mandatario destacó el perfil productivo que ha caracterizado a Vista Alegre y citó como ejemplo a la empresa Vista Alegre SRL que, como otras firmas, está poniendo hectáreas bajo cultivo, invirtiendo en plantas de procesamiento y exportando cerezas de calidad.

“Quiero decirles que con cortes no se construye y futuro; se construye con puentes. Detrás de un empresario que invierte, hay trabajadores y familias que hacen que se puede cumplir el circuito productivo y comercial", sostuvo el gobernador.

Reiteró la necesidad de construir consensos y explicó que “la pandemia generó la pérdida de 11 mil puestos de trabajo del sector privado; algunos de estos que reclaman e impiden el desarrollo y las fuentes de trabajo en el sector privado no perdieron el trabajo y esté bien que no lo hayan perdido”

Afirmó que “vamos a trabajar para recuperar cada uno de los puestos de empleo perdidos”. “Si hay una discusión, hay que darla en una mesa, dialogando”, sostuvo el gobernador.

En alusión a la pandemia agregó que “no hay que olvidar que esto no terminó de pasar. Es un tema mundial, no hay que aflojarle, hay que seguir cuidándose; la cercanía de la vacuna no es el fin, es el principio del fin, y tenemos que seguir cuidándonos con nuevos hábitos y costumbres”.