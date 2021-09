Gutiérrez sobre los cortes en Neuquén: «No se ganan elecciones sembrando caos»

Esta mañana, organizaciones sociales iniciaron en la ciudad de Neuquén una movilización y acampe en el centro, con bloqueos sobre avenida Argentina y Olascoaga. La medida fue repudiada por el gobernador Omar Gutiérrez y señaló que tiene un oportunismo en medio de un proceso electoral.

"No es casualidad que estas movilizaciones se hayan migrado de los puentes a la ciudad de Neuquén. Esto de los retenes es una técnica que se aplicaba hace más de 10 años atrás. No se ganan elecciones sembrando caos", sostuvo el mandatario provincial.

Manifestó que no es coincidencia que en el medio de un proceso electoral, en referencia a los comicios donde se elegirá concejales, "por algunos días y semanas por delante dejó de ser nacional y pasó a ser de la ciudad de Neuquén y tengamos la visibilización que estamos teniendo en la ciudad'.

En esa línea, agregó que los comicios "se ganan debatiendo cómo hacer más y mejor y dando los avales y las garantías respectivas que esos proyectos efectivamente se van a visibilizar" y ratificó que no se vence en una elección al intendente de Neuquén Mariano Gaido "pretendiendo generar un caos en la ciudad de Neuquén", a la vez que expresó su respaldo para el actual jefe comunal.

Por otro lado, subrayó la importancia del diálogo sincero "porque no se puede comprometer lo que no se va a poder cumplir" y la importancia de cuidar la credibilidad.

Además, manifestó sobre la posibilidad de una nueva mesa de diálogo, que “la ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa y sus secretarios los están esperando para que no quede ninguna duda. A la hora que quieran, sin especulación”.

Sobre las demanda de las organizaciones sociales, que tienen como principal punto el pedido de puestos de trabajo genuino, expresó que "no desconozco los problemas sociales, económicos, alimentarios que transitamos, hay gente que se quedó sin trabajo, que no tiene para comer y el Estado debe auxiliar y acompañar" pero recalcó que debe ser en el marco de un diálogo constructivo sin mezclarlo "con el proceso electoral”.

"Puedo entender alguna picardía de alguien que queriendo ser intendente no lo logró ser y ahora hace una campaña en contra de un compañero del Movimiento Popular Neuquino de la enmienda. No es la manera. Porque levantar continuamente el no en señal de rechazo constituye también en algunas situaciones retrocesos", manifestó Gutiérrez.