Habló Alberto Fernández: "hemos dado un buen paso, hay que estar tranquilos"

Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, habló tras una jornada movida, donde estuvo en el centro de la escena por una comunicación con el Presidente que se dilató pero terminó llevándose a cabo.

"Tuvimos una buena charla con el Presidente. Todos queremos que esto transcurra en paz y los argentinos estemos tranquilos", afirmó Alberto en el comienzo de la conferencia.

Al mismo tiempo, Fernández explicó que "fue una buena forma de buscar tranquilidad para el país y los mercados. Queremos que la economía se estabilice. Esto es parte de la dinámica política, que debatamos como tiene que ser el país".





"Él es el Presidente, no hace falta que me vea. Si hace falta esto, que tengamos esta posibilidad de hablar, de tener un diálogo franco. Yo no puedo hacer nada", agregó Alberto.

Buscando calma, Fernández aseguró que pese a las miradas distintas, "hemos dado un buen paso y tenemos que estar más tranquilos. Ahora el Presidente tiene que tomar las medidas que hay que tomar".

En cuanto al paquete de medidas, confió que "quiero que funcionen", pero alertó que "promueven el consumo pero pueden ser riesgosas por el contexto en el que se toman".





Respecto a la continuidad de las medidas en medio de la campaña para octubre, Fernández expresó "le pido a Macri que prime la condición de Presidente por sobre la de candidato".

A la hora de hablar de medidas a tomar y de una posible transición, el candidato del Frente de Todos hizo un pedido. "Quisiera que paren de pedir créditos, que todo se tranquilice", explicó; y dejó un recado: "Ellos fueron los que generaron este caos en el mercado".