"Reconocemos un atraso en el salario", afirmaron Sica y Dietrich

Después de las medidas anunciadas y tras la cumbre del oficialismo en Olivos, Dante Sica y Guillermo Dietrich hablan en conferencia de prensa.

"El Presidente se puso en contacto con todos los candidatos", afirmó Dietrich en relación a las comunicaciones que Macri mantuvo con los demás políticos. Sobre la charla con Alberto Fernández, aseguró que fue "una comunicación constructiva".

"Cualquier señal de los candidatos ayudará a que se tranquilice la situación económica", amplió Dietrich respecto a los pasos a seguir. En cuanto a lo ocurrido, aseguró que "el Banco Central está haciendo un trabajo responsable", aún cuando el riesgo país se disparó "y eso impacta en la economía y en el nivel de precios".





"El Presidente anunció que vamos a convocar al Consejo del Salario. En su momento tuvimos una charla informal con los dirigentes del CGT. La convocatoria será mañana a la mañana para el día jueves, y van a participar tres sectores gremiales y un conjunto de cámaras empresariales", explicó Sica.

"Reconocemos un atraso en el salario mínimo vital y móvil, y hay que buscar un camino de corrección. Eso impacta las jubilaciones y los planes sociales también", deslizó; al tiempo que aclaró que "no tenemos aún un número definido".

"La elección será en octubre. No hay posibilidad de adelantamiento. Hay un Gobierno hasta el 10 de diciembre, estamos trabajando todos los días" afirmó Dietrich al ser consultado sobre una transición adelantada.





Ante la pregunta de si las medidas eran tardías, tomó la palabra Sica: "Claramente las condiciones de la economía de esta semana no son iguales a la anterior. No es una medida electoral, hacemos esto porque tenemos la responsabilidad de gobernar y garantizarlo, en principio, hasta el 10 de diciembre. Segundo, enfrentamos una crisis y tenemos que llevar alivio a aquellos sectores más vulnerables. No es una medida tardía, estamos adelantándolo para morigerar los efectos que pueda tener esta desestabilización".