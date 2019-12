Habrá una "marcha de silencio" en Conesa tras la liberación del profesor acusado de abuso

Padres en Lucha de menores de Conesa convocó a una Marcha de Silencio para este jueves, luego de la situación judicial en la que un profesor de una escuela de Conesa está acusado de abuso sexual, partiendo de 19 denuncias, y la Justicia le otorgó el beneficio de la libertad restringida.

El profesor Saúl Peña, que estaba detenido en Choele Choel, tendrá ese beneficio, a partir que fijó domicilio en Viedma y tendrá prohibición de acercamiento a las víctimas.

Por eso, este jueves a las 19, se realizará una marcha por las calles de Conesa y se iniciará desde Plazoleta Mariano Ruiz en una caminata silenciosa que finalizará en Plaza San Martín.

En ese recorrido, afirmaron padres y madres que "pondremos en palabras nuestro pedido de justicia, medidas y procedimientos de aplicación inmediata a las autoridades provinciales para afrontar la problemática del Abuso sexual infantil".

Se invitaron a todas las instituciones y las personas para acompañar esta acción orientada exclusivamente a la prevención, mitigación y rehabilitación de los menores conesinos.

"Se iniciara el encendido de velas exigiendo luz donde haya oscuridad. Luz para la justicia . Se agradece la comprensión y el respeto a muestra situación de silencio que llevamos por el momento. No por No seguir en una constante lucha, si no más bien por protección de la intimidad e integridad de nuestros hijos", acompañado también a un resguardo legal.