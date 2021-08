Hallaron más de 200 huevos de aves prehistóricas en la universidad de Neuquén

Por el campus de la Universidad del Comahue transitan saberes, apuntes y sueños de estudiantes y profesionales. Pero sus suelos encierran también una riqueza enorme que constituye un “DeLorean” en el tiempo. Sus tierras resguardan materiales prehistóricos, razón por la cual ante los recientes movimientos de suelo por la construcción de un nuevo edificio, se hizo en paralelo una tarea de resguardo y rescate del patrimonio que derivó en un resultado increíble: el hallazgo de un centenar de nidadas de aves prehistóricas que habitaron hace unos 85 millones de años en lo que hoy es la ciudad de Neuquén.



Desde la universidad explicaron que la construcción de nuevos edificios en el campus, conlleva la coordinación con varias disciplinas, y una de ellas es la paleontología, por el patrimonio que hay en el terreno. Con los trabajos iniciados, semanas atrás, para la obra del nuevo edificio de Facias, en paralelo se articularon tareas para proteger el material fosilífero.



“Históricamente desde el 80, el campus de la universidad ha tenido hallazgos. Cuando se comenzó a construir el nuevo edificio de Facias se iniciaron los resguardos y cuando se empezó a limpiar, a barrer, a sacar el segmento, se comenzó a encontrar semana a semana mayor cantidad de material”, sostuvo el paleontólogo Juan Porfiri, del museo universitario.



Fue así que tras cinco semanas, “de ser un sitio de 8-10 huevos, hoy llevamos ya más de 200 huevos identificados”. Indicó que tratan “de definirlos por nidadas, y ya superan las 190, lo que significa que hay nidos que tienen un huevo, dos o hasta cuatro”.



El paleontólogo resaltó que es un yacimiento único en el hemisferio: “Es considerado el primer sitio de nidificación de aves cretácicas para el Mesozoico de Gondwana (antiguo bloque continental). Es relevante en ese sentido”.

Describió que los huevos hallados corresponden a Enantiornites, “que era lo que se conocía previamente en los antecedentes bibliográficos y de otras especialistas que trabajaron en la zona”. Los huevos fosilizados son de 5 centímetros y se estiman de una antigüedad entre 83 y 85 millones de años, que es la calculada para la Formación Bajo de la Carpa.



Es la última etapa del monitoreo. No arrojó más material salvo astillitas de hueso que no se puede determinar a qué corresponden”. El paleontólogo Juan Porfiri, sobre los trabajos en el campus.

Se cree que pueden pertenecer a Neuquenornis, un ave del Cretácico similar en apariencia a las palomas actuales y cuyos restos del ejemplar fueron encontrados en el campus años atrás.

Durante las tareas de rescate que comenzaron en julio también se hallaron “unos pocos huevos de un tamaño mayor, que falta definir si corresponden a estas especies o son huevos de otros organismos”, explicó Porfiri, ya que en el campus tiempo atrás se encontraron restos fósiles de aves prehistóricas, serpientes, cocodrilos y dinosaurios. (Ver recuadro).



El equipo abocado a las tareas de rescate está conformado por los estudiantes avanzados de geología de la universidad, Darío López, Macarena Martínez, Martín Gasparini y Santiago Sánchez y es coordinado por los paleontólogos del museo Juan Porfiri y Domenica Dos Santos.



“Ahora lo que se hace es hacer las capas de yeso en cada uno de los sitios donde hay huevos. Y terminar de levantar la información científica que es la que nos brinda el armado de la cuadrícula que hicimos en el sitio para documentar la posición exacta de cada uno de estos huevos”, apuntó Porfiri.

Con los últimos hallazgos, el área donde se trabaja se duplicó con el correr de las semanas y hoy es de 30 por 12 metros.



“Los huevos que ya han sido colectados están siendo depositados en el museo de la universidad. Todas las piezas deberían depositarse ahí ya que hay una ley, la 2.184 (que protege el patrimonio paleontológico) y que dice que los hallazgos deben quedar en el museo más cercano al lugar del descubrimiento”, explicó.

El científico señaló que aún queda “material en terreno, y lo que estamos haciendo es mientras la obra del edificio avance, ver si alguna de estas piezas pudiera quedar in situ en el lugar para poder mostrarla en la sociedad o si eso no es viable y tenga que quedar en el depósito del museo”.

Otros hallazgos en el mismo lugar

La riqueza fosilífera en el campus de la universidad comenzó a ser descubierta en la década del 80 y desde entonces los descubrimientos que fueron suscitándose captaron la atención de la comunidad científica.

Producto de las excavaciones a lo largo de los años se rescataron dos dinosaurios que fueron grandes corredores. Uno es Alvarezsaurus calvoi y otro Velocisaurus unicus. También un saurópodo (herbívoro de cuello largo y de gran tamaño).

Además se hallaron dos aves prehistóricas. Una es Patagopteryx, que tenía un aspecto similar a una martineta, y Neuquenornis, ambas del periodo Cretácico.

Asimismo, se encontraron una serpiente primitiva, tres cocodrilos y recientemente restos de un lagarto.

Un sector que sin duda puede deparar nuevos descubrimientos en el futuro.

En números 190 nidadas son las que fueron determinadas en el terreno de la meseta donde se realizan obras de amplicación del campus universitario. 30 por 12 metros tiene el área donde trabajan profesionales y alumnos. Fue delimitada para evitar el ingreso de personas ajenas a la tarea.

Estudiantes de Geología, parte esencial del trabajo de rescate

En los trabajos de preservación y rescate del patrimonio, tuvieron una participación muy importante cuatro estudiantes avanzados de Geología de la Universidad Nacional del Comahue.

“Estoy bastante emocionado con esta nueva experiencia que nos han podido brindar porque nos permite que nos abran puertas a lo que es entrar en un ámbito laboral, aparte de conocer las técnicas necesarias para este tipo de trabajos. Estoy contento de poder formar parte de este gran equipo por el compañerismo que presentan los mismos. Esta experiencia me enorgullece porque estamos todos muy felices de los hallazgos que hemos encontrado”, expresó Martín Gasparini, uno de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Geológicas,

Por su parte, Macarena Martínez, que se encuentra ya realizando su tesis, destacó los conocimientos adquiridos con la experiencia.

“Ha sido muy gratificante para mí y me ha ayudado mucho a crecer personalmente en el aspecto personal y en la parte universitaria, y aprender a trabajar en grupo. Por suerte me tocaron unos compañeros excelentes. Trabajamos todos los días. Estamos muy comunicados. A nivel científico es un hallazgo realmente importante con más de 200 huevos y ha sido una experiencia realmente increíble. Me llevo mucho de aprendizaje tanto grupal como científico y quiero agradecer la oportunidad que nos da la universidad en estos momentos para poder aplicar los conocimientos que uno toma en la carrera y poder aplicarlo día a día en su trabajo” sostuvo.

La mecánica de convocar a estudiantes avanzados de la carrera para participar de los procesos de rescate y estudio de los materiales fósiles, fue una constante a lo largo de los años en el museo universitario.

Para denuncias de hallazgos o consultas contactarse a lucha.trafico.ilicitonqn@gmail.com o patrimonioculturalprovincial@gmail.com.