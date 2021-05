Hay 4 mujeres con respaldo y sigue la discusión por la Defensoría de Bariloche

Celeste Ratto, Ingrid Kuster, Beatriz Oñate y Analía Woloszczuk son las cuatro postulantes para la Defensoría del Pueblo de Bariloche que tiene el respaldo de uno o más bloques de concejales pero ninguna logra los 8 votos necesarios para se designada en el cargo por 4 años.

Los nombres fueron expuestos hoy por los bloques pero volvieron a entrar en una maraña de indefiniciones porque un grupo pretendía pulir una terna entre estas postulantes y buscar el consenso entre estas cuatro postulantes o llevar todos los candidatos a sesión extraordinaria y definir en la mesa de votación. Pero otros promueven descartar a las 4 mencionadas y seguir en la búsqueda de acuerdos con el resto de los 10 candidatos que se presentaron.

Frente de Todos quiso dejar constancia de que hace tiempo propuso a Ratto para ocupar el cargo y como no logró los votos, optó por Kuster como plan B, pero tampoco tuvo el respaldo del resto de los ediles. Lo hizo la presidenta del bloque Julieta Wallace quien dijo que su objetivo era clarificar la propuesta del bloque y que quede en actas su propuesta, e invitó al resto de los bloques a exponer sus candidatos. Ratto es dirigente del Frente de Todos e investigadora de Conicet y Kuster fue empleada de la defensoría y asesora letrada.

Así los presidentes de los bloques de Juntos Somos Río Negro (Carlos Sánchez), PUL (Gerardo Del Río) y Bariloche por el Cambio (Ariel Cárdenas), mencionaron que acordaron con 7 votos por la actual defensora Beatriz Oñate (promovida por PUL) y Woloszczuk (impulsada por BxC). Esta última fue secretaria del bloque del Partido Socialista años atrás en el Concejo.

Pero una vez con los nombres en la mesa, los concejales se trenzaron nuevamente en la discusión, que por momentos tuvo tonos de voz elevados y reproches, por cómo seguir.

Wallace aclaró que el Frente de Todos no propone una terna y tampoco ir a sesión con todos los nombres, sino que ofrece “resignar” de sus candidatas y que los otros bloques hagan lo mismo para empezar de cero con los postulantes que quedan. “”Podemos evaluar las posibilidades que existen con los otros candidatos, dejando de lado cuestiones políticas, ver qué otro candidato puede llegar a reunir los votos”, afirmó y remarcó que hay otras propuestas idóneas para ser defensor del Pueblo.

El resto de los bloques rechaza esta opción y cuestionaron con dureza la postura de Wallace. “Esto no es un juego. No entiendo qué quiere lograr, qué quiere usted concejal”, le preguntó Del Río ofuscado a lo que Wallace respondió: “Yo no los entiendo a ustedes que no quieren deponer de sus candidatas que no llegan a los 8 votos. El tema es el capricho de ustedes que no bajan a sus candidatas”, refutó.

Natalia Almonacid, la presidenta del Concejo, le recordó a Wallace que en algún momento el Frente de Todos tenía en su terna a Wolosczuk y le consultó si ahora no le darían el voto siendo que es una de las personas que tiene 7 adhesiones. La opositora descartó esa opción.

El concejal Cárdenas planteó la propuesta de llevar los 14 nombres a sesión extraordinaria y votar allí como indica la normativa, dejando a las dos personas más votadas para una segunda ronda y a partir de allí hacer una votación indefinida. La asesora letrada Josefina González Elizondo dijo que con esta alternativa deben considerar que si no hay cambio de postura en el rechazo del FdT y Podemos, van a seguir con el mismo resultado de indefinición.

Sin arribar a una conclusión clara, los concejales decidieron dejar de lado el tema ante la ausencia en la comisión legislativa del concejal de Podemos, Pablo Chamatrópulos, quien por motivos personales no concurrió. Aguardarán poder reunirse nuevamente todos los presidentes de bloque para seguir intentando zanjar las diferencias.

Los postulantes a la Defensoría son: Juan Bellocq, Sonia Gutkin, Emiliano Guenin, Analía Woloszczuk, Violeta del Carmen Gallardo, Alfredo Luis Chaves, Ingrid Küster, Carlos Sacchi, Sebastián Scheimberg, Teresita Méndez, Juan Ignacio Inza, Celeste Ratto y Beatriz Oñate.