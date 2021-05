Las trabas que frenan la definición de la Defensoría del Pueblo de Bariloche

Los concejales de Bariloche no acuerdan para designar al defensor del Pueblo. Foto: Alfredo Leiva

Los concejales de Bariloche deben elegir al defensor del Pueblo para los próximos 4 años. Los plazos ya están vencidos y el organismo está acéfalo, pero la discusión política en el seno legislativo se empantanó y no tiene salidas a la vista.

Ayer en comisión Legislativa se plantearon diversas propuestas, pero ninguna avanzó. La idea original era acordar avanzar en definir una terna de candidatos y así depurar la lista de 14 postulantes para votar sobre los que cosechan más respaldos. Sin embargo no se definió por esta opción.

Tampoco se habló de nombres concretos, aunque se confirmó que hay dos candidatas que conseguirían 7 votos. Una postulante es impulsada por Bariloche por el Cambio y otra por el partido PUL y en ambos casos los cinco concejales de Juntos podrían acompañar.

Los dos bloques unipersonales que tienen sus candidatos con un aval mayoritario, pero sin llegar a los dos tercios que se necesitan para la designación, plantearon su estrategia. Ariel Cárdenas (Bariloche por el Cambio) coincidió con Juntos en avanzar a una sesión extraordinaria y allí votar de manera directa al candidato que se considere más idóneo para el cargo.

Gerardo Del Río (PUL) se expresó cansado de la indefinición de sus pares y planteó ayer que cada bloque lleve su candidato y se vote sobre esos nombres.

El Frente de Todos, que conforman tres concejales, rechazó ambas propuestas. Julieta Wallace, presidenta del bloque exigió que se de a conocer ayer mismo los dos nombres con más votos y descartarlos en caso de no lograrse el ansiado ocho voto. La concejal se manifestó molesta con sus pares que tendrían este acercamiento a una mayoría especial desde la semana pasada pero que no se contactaron con el FdT para consensuar en busca del octavo voto necesario.

Wallace insistió que su bloque un mes atrás propuso definir terna pero encontró el rechazo del oficialismo que ahora promueve esta opción y rechazó avanzar en este punto en esta instancia, con los plazos vencidos. También insistió en que a partir de ahora todo se debe definir en instancias oficiales y que quede registro de los eventuales acuerdos. El bloque ya no participaría de negociaciones por fuera de comisiones.

Además propuso que se designe de manera provisoria a un funcionario legislativo a cargo de la Defensoría, pero fue denegado por la presidencia por considerar que dilataría aún más la definición.

Pablo Chamatrópulos de Podemos Bariloche también rechazó todas las alternativas planteadas en la mesa e insistió que la mejor salida es avanzar en el proyecto que presentó en el transcurso de este proceso de designación de defensor del Pueblo para que se elija por voto popular. Esgrimió que es el momento de hacerlo sin costo para el municipio aprovechando alguna de las dos fechas de elecciones nacionales (Primarias o Generales). Pero esta iniciativa primero debe generar una adenda en la Carta Orgánica y luego modificar el método de elección. El proceso sería más largo y complejo, advirtieron desde el oficialismo.

Sin opciones, la presidenta del Concejo Natalia Almonacid dijo que solo convocará a sesión extraordinaria si algún bloque presenta la propuesta de llevar a votación directa a los postulantes para la defensoría pero advirtió que la normativa indica que allí si no hay una persona que logre los 8 votos en la primera ronda se debe realizar una segunda votación con los dos nombres más votados. También hizo la advertencia que podría darse un escenario de ausencias al momento de votar. "No quiero que se bastardee el proceso", repitió en varias ocasiones en alusión a la falta de fuerza y legitimidad que podría tener el futuro defensor si no llega con el consenso de los bloques.

La Defensoría del Pueblo tiene en la actualidad 19 personas, entre ellas la defensora (que venció su mandato el sábado) y el asesor letrado, según información oficial de la municipalidad. La mayoría del personal es contratado. Maneja un presupuesto de unos 20 millones de pesos y las decisiones o resoluciones que adopte solo tienen carácter de recomendaciones.