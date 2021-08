Hernández reconoció que el seleccionado argentino de básquet no estuvo en su nivel

Sergio Hernández fue muy crítico con el rendimiento del seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos. Gentileza.

Sergio Hernández, entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, admitió que el equipo “no estuvo en su nivel” en los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde fue eliminado en cuartos de final por Australia, que lo venció por 97 a 59.



El experimentado entrenador reconoció que el alero Gabriel Deck, contagiado de Coronavirus en la preparación previa al comienzo de los Juegos, “hizo un esfuerzo enorme pero no estaba para jugar” el certamen que fue ganado por Estados Unidos.



“El equipo no estuvo en su niel más allá de que los rivales fueron buenísimos, que hicieron que nuestra versión no fuese la mejor”, indicó el entrenador, quien estuvo al frente del equipo en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, medalla de bronce, y Río de Janeiro 2016, eliminado en cuartos de final.



“Tuvimos tres días extras en la Villa Olímpica después de perder, que nos ayudaron a tener ese momento de análisis y reflexión”, aseguró Hernández al realizar un balance del certamen.



“Ni siquiera cuando terminaban las prácticas nosotros nos veíamos bien. Hablábamos del juego, cómo mejorar y todo, pero interiormente sabíamos que no estábamos encontrando el punto que sabíamos encontrar en otras preparaciones”, describió el entrenador.



De los cuatro partidos disputados en el certamen olímpico, el seleccionado argentino perdió tres, frente a los representativos de Eslovenia, España y Australia, y sólo pudo vencer al local Japón.



“Confundimos velocidad con apresuramiento; pusimos más energía que ciencia a la hora de defender; estuvimos pasados de revoluciones y no supimos controlar los tiempos en ningún momento”, lanzó Hernández en tono autocrítico.



El equipo argentino perdió tres partidos y ganó uno en los Juegos Olímpicos, donde quedó eliminado en cuartos de final. Gentileza.



El técnico se refirió al retiro del capitán y emblema Luis Scola, quien resolvió ponerle punto final a su historia con la selección. Aseguró que “nunca tocamos el tema en la previa. Porque sino nos mataba. Tiene una mentalidad muy poderosa”.