«Hongo negro»: el caso confirmado en Río Negro es del año pasado

El caso rionegrino de un paciente con covid-19 que además padeció la afección por el “hongo negro” es del año pasado, aclararon hoy desde el Ministerio de Salud de la provincia.

Se trató de una persona de 71 años, de Viedma, que luego de tener la confirmación de la infección por coronavirus empezó a manifestar síntomas de una mucormicosis.

“Es una enfermedad de mucho tiempo, que antes no se tenía que declarar epidemiológicamente. A partir de este año se tuvo que declarar”, explicó esta mañana la secretaria de Salud de la provincia, Mercedes Ibero.

El caso de Río Negro fue el último reportado en el registro que tiene abierto el Ministerio de Salud de la Nación, que detalló el fin de semana que hasta el momento fueron 18 las personas que padecieron covid-19 y el “hongo negro” en el país.

No obstante, desde la cartera sanitaria provincial ratificaron que no se trata de un caso actual, aunque no trascendieron mayores detalles acerca de la evolución de la persona afectada.

Hasta ahora no se ha notificado caso alguno en Neuquén, según informó a RIO NEGRO, el investigador en micosis del Instituto Anlis/Malbrán en Buenos Aires, el doctor Nicolás Refojo.

El primer caso registrado de covid-19 y mucormicosis en el país según el Ministerio de Salud de la Nación fue el de una mujer de la provincia de Formosa, que se reportó a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La mujer, de 47 años, tenía antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II y empezó a desarrollar los síntomas del COVID-19 el 11 de mayo. En junio se diagnosticó la infección por el “hongo negro”.