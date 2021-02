Horacio Verbitsky: "Le mandé un mensaje a Ginés y no me contestó"

El periodista Horacio Verbitsky contó que le mandó un mensaje a Ginés y no le contestó.

Tras el escándalo de la vacunación VIP, el periodista Horacio Verbitsky contó que todavía no se pudo comunicar con el exministro de Salud Ginés González García. "Le mandé un mensaje a Ginés y no me contestó", dijo.

La semana pasada Verbitsky contó al aire en el programa de radio donde era columnista que se había vacunado en el ministerio de Salud por su vieja amistad con el ministro de Salud. El hecho derivó en la salida de Ginés González García. Luego pidió disculpas por el "ejercicio de un privilegio", un hecho que definió como un "error grave", y expresó su arrepentimiento.

"Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", escribió en la página web El Cohete a la Luna.

Esta semana, en una entrevista en Radio Del Plata AM 1030 el periodista anunció que tendrá su propio programa a partir del 14 de marzo en esa emisora. Dijo que todavía no se pudo comunicar con el exministro Ginés González García, que le mandó un mensaje y que hasta ahora no le contestó.

El conductor Marcos Cittadini le preguntó si el ministro estaría “enojado" y Verbitsky respondió: "No sé si estará enojado, la verdad es que no tengo idea, le deseo lo mejor, lo aprecio mucho y, si le hice un daño, me lo hice a mí mismo también".

En el marco del escándalo, por sus declaraciones y por el hecho en sí, el periodista fue desvinculado del El Destape Radio por decisión del director del medio Roberto Navarro. Horas después, Verbitsky se incorporó a Radio Del Plata. “En marzo llega @elcoheteluna junto a Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y todo el equipo. Los domingos de 9 a 12 hs”, comunicaron desde el área de prensa de la AM 1030.