Vacunación VIP: crece el escándalo y empezó la investigación judicial

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por enterrar el tema, el escándalo de la vacunación vip de funcionarios y amigos del oficialismo no para de crecer, y parece no tener techo. El Ejecutivo publicó una lista supuestamente completa de quienes recibieron la vacuna contra el coronavirus vía el Hospital Posadas.

Algunos nombres resaltan, como el de Carlos Zannini, Eduardo Duhalde, Daniel Scioli y el de un amigo personal de la familia Kirchner , entre muchos otros. Pero la lista, que es precisamente eso, una lista confeccionada por el Ejecutivo sin mayores datos que nombre y apellido, sólo se limita a una institución hospitalaria.

El caso provocó ayer las renuncias de más funcionarios implicados en la maniobra y cercanos al despedido ex ministro de Salud, Ginés González García, que ayer fue imputado por la Justicia Federal.



La decisión de confeccionar y publicar la lista surgió de la reunión que mantuvo ayer la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. Vizzotti volvió a descartar la existencia de “vacunatorio VIP” y reiteró que las irregularidades denunciadas fueron “una situación puntual, incorrecta y reprochable”. Aseguró, además, que ella “desconocía totalmente” la maniobra.



La lista del gobierno está integrada por 70 personas entre las que se encuentran funcionarios, ex funcionarios, sus familias, aliados políticos y periodistas.

Entre los nombres están algunos que ya habían sido revelados en los últimos días: el del ministro de Economía, Martín Guzmán; los legisladores oficialistas Eduardo Valdés y Jorge Taiana (que fueron apartados de la comitiva presidencial a México), y el del periodista Horacio Verbitsky, que habló públicamente de las vacaciones irregulares en el Ministerio de Salud y dio origen al escándalo. “Que el ministro se enferme con Covid es un problema”, justificó Vizzotti la vacunación de Guzmán, de 38 años.



Pero de la lista oficial surgen nombres de personas que no cumplen ninguna condición ni siquiera bajo los criterios de excepcionalidad estratégica del Ejecutivo. Entre ellos se destacan el del ex presidente Eduardo Duhalde (79), el de su esposa Hilda “Chiche” González de Duhalde y el de dos de sus hijas, María Eva y Juliana. También el del embajador en Brasil, Daniel Scioli (64).



Otra sorpresa fue la aparición en la lista de Jorge “Topo” Devoto (66), un ex productor cinematográfico, publicista y amigo personal de Cristina Kirchner, que escribió el libro “Néstor. El hombre que cambio todo”.

El caso del procurador del tesoro, Carlos Zannini (66), es decir, del jefe de los abogados del Estado, es particular: fue vacunado como “personal de salud”, y también recibió la Sputnik V su mujer, Patricia Alsua.



El escándalo se cobró ayer dos nuevas renuncias en el ministerio de Salud: se trata de Lisandro Bonelli, sobrino y jefe de Gabinete del también “renunciado” ex ministro Gines González García, y de Martín Sabignoso, secretario de Equidad en Salud. Ambos habían accedido a la vacuna y participaron de la operación de vacunaciones de privilegio.



La lista oficial es apenas una pequeña foto. Se conoció que también recibieron la vacuna en Buenos Aires Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu: el padre y los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Los tres fueron vacunados en enero, antes del comienzo oficial de la vacunación para adultos mayores en la provincia de Buenos Aires que gobierna Áxel Kicillof.



A pesar de las declaraciones de Vizzoti, el caso del Hospital Nacional Posadas parece lejos de ser “excepcional”. En el Ejecutivo Nacional saben que lo mismo se replicó en las distintas provincias y que, a medida que surjan los nombres, temen, la polémica crecerá. El escándalo de las vacunas vip apenas ha comenzado.

Imputaron a Ginés y allanaron el Ministerio de Salud

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó ayer al ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y a su ex jefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli en el marco de la causa que investigará el suministro de la vacuna contra el Covid a personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos. Por pedido del fiscal, fue allanado ayer el Ministerio de Salud de la Nación y en las próximas horas sería allanado el Hospital Nacional Posadas.

Imputado. El ex ministro es investigado por qunice de denuncias.



Durante el fin de semana se acumularon alrededor de 15 denuncias ante la Cámara Federal porteña. Finalmente quedaron en manos del juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Taiano, bajo la carátula de “abuso de autoridad”.



Automáticamente, el fiscal pidió los allanamientos y que se obtenga el libro de ingreso al Ministerio hasta el 19 de febrero pasado. También, el registro de las cámaras de seguridad, tanto del ministerio como del Posadas y las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales entre el ministerio y el Hospital.