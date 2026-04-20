Mendoza licita sus áreas petroleras: cinco empresas siguen en carrera para reactivar la actividad convencional

La abertura de sobres se realizó en la sede del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza. Foto gentileza.

El Ministerio de Energía y Ambiente realizó el acto público de apertura de los Sobres B correspondientes a la licitación nacional e internacional de áreas hidrocarburíferas, en una instancia clave para consolidar inversiones, reactivar áreas y fortalecer la actividad energética en la provincia.

El acto se realizó en la sede del Ministerio y fue encabezado por la Comisión de Adjudicación, integrada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Regalías, Jorge Domínguez; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio; y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández.

El proceso licitatorio avanzó luego de la apertura de los Sobres A realizada en febrero, instancia en la que se evaluaron los antecedentes técnicos, legales y económicos de los oferentes. Tras ese análisis exhaustivo, cinco de las seis empresas participantes quedaron habilitadas para continuar en el proceso, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego.

En este marco, durante el acto se procedió a la apertura de los Sobres B, que contienen las propuestas económicas. Las empresas participantes y sus respectivas ofertas fueron:

Venoil S.A., con una oferta por el área de explotación “El Manzano”.

Geopetrol Drilling S.A., también con una oferta por el área de explotación “El Manzano”.

Hattrick Energy S.A.S., con una oferta por el área de exploración “Atuel Exploración Sur”.

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., con una oferta por el área de exploración “Río Atuel”.

Petróleos Sudamericanos S.A., con una oferta por el área de explotación “Atamisqui”.

“Que hoy tengamos ofertas económicas concretas, incluso en áreas exploratorias sin actividad, es una señal muy positiva: confirma el potencial de nuestros recursos y la confianza en un marco de reglas claras y previsibilidad para invertir”, expresó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Por su parte, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, señaló: “Este tipo de procesos, con licitación continua y procedimientos ágiles, permite generar oportunidades reales para poner equipos en el campo, reactivar áreas y sostener actividad económica en Mendoza”.

“Este avance no es casual, sino resultado de una política pública sostenida orientada a ordenar el sector, generar previsibilidad, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar procesos más ágiles. En este sentido, la Provincia viene consolidando un cambio de enfoque: de una lógica pasiva hacia una estrategia proactiva, basada en licitación continua, apertura a nuevos operadores y herramientas complementarias para dinamizar la actividad”, agregó la ministra Latorre.

“Los campos convencionales no se gestionan solos: requieren incentivos, tecnología, operadores enfocados y control estatal con estándares y seguimiento. Mendoza esto lo entendió y lo está ejecutando”. Y agregó: “Esto nos ha permitido ser la provincia con la menor tasa de declinación del país en campos convencionales en el período pospandemia, con períodos de crecimiento de nuestra producción en algunos momentos”, cerró Latorre.

Competencia y participación

El proceso actual también marca un salto significativo en términos de competencia y participación. Mientras que en 2019 la última licitación previa incluyó una sola área con un único oferente, en los últimos dos años Mendoza logró sostener dos procesos licitatorios consecutivos, con mayor cantidad de empresas interesadas.

“En total, ocho compañías participaron de las últimas licitaciones y presentaron ofertas, evidenciando un interés sostenido por invertir en la provincia”, afirmó Erio.

A medida que avance la evaluación de las propuestas económicas, el proceso continuará con la elaboración del decreto de adjudicación, que otorgará los permisos de exploración o concesiones de explotación correspondientes. Una vez publicado en el Boletín Oficial, este instrumento constituirá el título definitivo que habilitará a las empresas a iniciar sus operaciones.

Avances en Vaca Muerta

En paralelo, la Provincia continúa avanzando en una estrategia integral que combina la reactivación de áreas convencionales con el desarrollo del no convencional en Vaca Muerta Mendoza, consolidando proyectos piloto y ampliando el conocimiento del recurso.

Este enfoque se articula sobre tres ejes centrales: mayor exploración para certificar reservas y reducir incertidumbre, incremento de la eficiencia en campos maduros mediante técnicas como EOR y workovers, y el desarrollo de infraestructura que permita escalar la producción, tanto en hidrocarburos como en minería y energías renovables.