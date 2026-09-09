AUH ANSES septiembre 2026: quiénes pueden cobrarla y cómo tramitar la asignación

En el marco de las acciones de cobertura y protección social a la niñez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó los requisitos y el procedimiento administrativo necesario para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La prestación, reglamentada bajo el marco del Decreto 1602/2009, está dirigida a garantizar un ingreso mensual a familias en situación de vulnerabilidad social y laboral con hijos de hasta 18 años a cargo (o sin límite etario en casos de hijos con discapacidad).

Frente a la reciente actualización de los haberes de septiembre 2026, el organismo previsional precisó cómo validar los vínculos familiares y qué canales digitales y presenciales están habilitados para iniciar el expediente.

ANSES: quiénes pueden solicitar la Asignación Universal por Hijo en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que abona ANSES, está diseñada para brindar contención a los sectores que carecen de cobertura en el régimen de asignaciones familiares contributivas (SUAF).

Pueden gestionar la prestación los padres o tutores legales, que se encuentren en las siguientes situaciones laborales:

Personas desocupadas sin ingresos formales.

Trabajadores del sector no registrado (empleo informal).

Personal de casas particulares (servicio doméstico formalizado o no).

Monotributistas sociales inscriptos en el régimen simplificado.

En cuanto a los criterios de nacionalidad y residencia, tanto el solicitante como los niños deben residir en el país. En el caso de extranjeros o ciudadanos naturalizados, la normativa exige acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal continuada en Argentina.

Documentación requerida y cómo tramitar la AUH en Mi ANSES o con turno presencial

Para tramitar la Asignación Universal por Hijo, ANSES establece que el primer paso ineludible es corroborar que los datos filiatorios y familiares se encuentren cargados de forma correcta en sus bases de datos.

El circuito administrativo comprende:

Auditoría en Mi ANSES: ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social a la plataforma web oficial anses.gob.ar o a la app móvil, revisando la sección «Hijos» e «Información Personal«. Presentación de la documentación: si los vínculos no están registrados o figuran desactualizados, se debe adjuntar: Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia de los progenitores y de los menores.

Partida o certificado de nacimiento legalizado del niño o adolescente.

Certificado de matrimonio, unión convivencial o sentencia judicial de guarda/adopción, según corresponda.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de aplicar. Canal de tramitación: la carga de documentación puede gestionarse de forma 100% remota a través de la Atención Virtual de ANSES o personalmente en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) solicitando un turno previo.

Una vez ingresada la solicitud, el plazo promedio de análisis y alta en el padrón oscila entre los 60 y 90 días hábiles. Aquellas personas, que ya perciban otra prestación estatal, cobrarán la AUH de manera automática en la misma cuenta bancaria registrada.

Liquidación AUH en ANSES: el esquema del 80% directo y la excepción para menores de 5 años

El régimen financiero de la Asignación Universal por Hijo funciona con un sistema mixto de desembolso mensual: