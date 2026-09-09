AUH ANSES septiembre 2026: quiénes pueden cobrarla y cómo tramitar la asignación
ANSES detalló los pasos para tramitar la Asignación Universal por Hijo y acceder a los nuevos montos de septiembre 2026. Conocé quiénes pueden solicitar la AUH, la documentación exigida y cómo funciona la retención.
En el marco de las acciones de cobertura y protección social a la niñez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó los requisitos y el procedimiento administrativo necesario para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La prestación, reglamentada bajo el marco del Decreto 1602/2009, está dirigida a garantizar un ingreso mensual a familias en situación de vulnerabilidad social y laboral con hijos de hasta 18 años a cargo (o sin límite etario en casos de hijos con discapacidad).
Frente a la reciente actualización de los haberes de septiembre 2026, el organismo previsional precisó cómo validar los vínculos familiares y qué canales digitales y presenciales están habilitados para iniciar el expediente.
ANSES: quiénes pueden solicitar la Asignación Universal por Hijo en septiembre 2026
La Asignación Universal por Hijo (AUH), que abona ANSES, está diseñada para brindar contención a los sectores que carecen de cobertura en el régimen de asignaciones familiares contributivas (SUAF).
Pueden gestionar la prestación los padres o tutores legales, que se encuentren en las siguientes situaciones laborales:
- Personas desocupadas sin ingresos formales.
- Trabajadores del sector no registrado (empleo informal).
- Personal de casas particulares (servicio doméstico formalizado o no).
- Monotributistas sociales inscriptos en el régimen simplificado.
En cuanto a los criterios de nacionalidad y residencia, tanto el solicitante como los niños deben residir en el país. En el caso de extranjeros o ciudadanos naturalizados, la normativa exige acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal continuada en Argentina.
Documentación requerida y cómo tramitar la AUH en Mi ANSES o con turno presencial
Para tramitar la Asignación Universal por Hijo, ANSES establece que el primer paso ineludible es corroborar que los datos filiatorios y familiares se encuentren cargados de forma correcta en sus bases de datos.
El circuito administrativo comprende:
- Auditoría en Mi ANSES: ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social a la plataforma web oficial
anses.gob.aro a la app móvil, revisando la sección «Hijos» e «Información Personal«.
- Presentación de la documentación: si los vínculos no están registrados o figuran desactualizados, se debe adjuntar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia de los progenitores y de los menores.
- Partida o certificado de nacimiento legalizado del niño o adolescente.
- Certificado de matrimonio, unión convivencial o sentencia judicial de guarda/adopción, según corresponda.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de aplicar.
- Canal de tramitación: la carga de documentación puede gestionarse de forma 100% remota a través de la Atención Virtual de ANSES o personalmente en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) solicitando un turno previo.
Una vez ingresada la solicitud, el plazo promedio de análisis y alta en el padrón oscila entre los 60 y 90 días hábiles. Aquellas personas, que ya perciban otra prestación estatal, cobrarán la AUH de manera automática en la misma cuenta bancaria registrada.
Liquidación AUH en ANSES: el esquema del 80% directo y la excepción para menores de 5 años
El régimen financiero de la Asignación Universal por Hijo funciona con un sistema mixto de desembolso mensual:
- Pago mensual del 80%: ANSES deposita mensualmente el 80% del valor total de la prestación, de manera directa, en la cuenta del titular.
- Retención del 20% y Libreta AUH: el 20% restante se acumula mensualmente y solo se libera una vez al año, cuando la familia acredita la asistencia escolar obligatoria y el calendario de vacunación mediante el formulario de la Libreta AUH.
- Excepción para primera infancia: para aquellos hogares con niños de hasta 5 años, el organismo previsional no aplica la retención del 20% siempre que el cruce automático de datos con el Ministerio de Salud valide el cumplimiento de los controles sanitarios y médicos obligatorios, liquidándose en esos casos el 100% del haber mensual en mano.
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