La Confederación General del Trabajo (CGT) convocará esta semana a su consejo directivo para definir la fecha de una jornada nacional de protesta antes del 20 de diciembre 2026, que consistirá en un cese de actividades de cuatro horas acompañado de asambleas en los lugares de trabajo de todo el país.

De acuerdo con las declaraciones públicas brindadas por Cristian Jerónimo en entrevista con radio La Red y los adelantos de la agenda sindical consignados por Infobae, la conducción cegetista resolvió evitar por el momento un paro de 24 horas para no afectar el salario diario de los trabajadores registrados, aunque mantuvo abierta la posibilidad de endurecer el plan de acción frente a las políticas laborales y económicas del gobierno de Javier Milei.

El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, anticipó que la medida iniciará un esquema progresivo y advirtió que no descartan avanzar hacia una huelga general.

Cómo será la jornada de protesta de la CGT antes de las Fiestas

El esquema, diseñado por la conducción de la Confederación General del Trabajo, combina una interrupción parcial de tareas con deliberaciones internas por rama de actividad. La protesta comprenderá cuatro horas de cese de actividades en todos los sectores, y se replicará a nivel nacional antes del 20 de diciembre 2026.

«La idea es hacer una jornada de protesta que va a iniciar con cuatro horas, con todos los sectores, con un cese de actividades y asamblea en cada sector y en todo el país», aclaró Jerónimo sobre la medida en diálogo con La Red. Durante el lapso de la medida se realizarán asambleas en cada lugar de trabajo, para relevar la situación salarial y laboral de cada actividad y «definir los pasos siguientes del plan de lucha«.

Cristian Jerónimo explicó que la central optó por un formato escalonado para evitar descuentos de jornadas completas a los trabajadores en un contexto de caída del poder adquisitivo, sin descartar que el conflicto derive en una medida de alcance mayor.

«Nosotros no queremos hacerle perder un día de trabajo a un compañero que después no lo recupera y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes«, advirtió Jerónimo, quien agregó: «nadie descarta que esto después termine en una medida mucho más grande«.

Los cuestionamientos de la CGT a la reforma laboral y la postura hacia las elecciones 2027

Además de precisar el cronograma gremial para diciembre 2026, el cosecretario general de la CGT fijó la posición de la entidad respecto de la reforma laboral aplicada por el Ejecutivo y el armado político de la oposición.

Jerónimo cuestionó el impacto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, objetó la promoción del régimen de monotributo como vía de inserción laboral y señaló un retroceso en la actividad industrial y en las condiciones salariales.

Consultado sobre el escenario electoral del próximo año, el dirigente evitó pronunciarse por una candidatura única y mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Jorge Brito entre los referentes que manifestaron voluntad de competir por la Presidencia, proponiendo la conformación de un frente nacional centrado en el empleo formal, la industria y la regulación de los recursos naturales.