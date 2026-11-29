La Serpiente tendrá oportunidades de realizar viajes durante 2027, según las predicciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru. El nuevo ciclo comenzará el 6 de febrero, bajo la influencia de la Cabra de Fuego, e incluirá cambios laborales, revisiones personales y experiencias grupales.

De acuerdo con la astróloga, la Serpiente podrá combinar desplazamientos y propuestas profesionales con trabajos manuales, inteligencia artificial y actividades compartidas. Esos movimientos permitirán ampliar horizontes y explorar nuevos intereses, siempre que el signo revise decisiones anteriores y reconozca oportunidades perdidas por actitudes individualistas.

La llegada de la Cabra de Fuego tomará el relevo del Caballo de Fuego a partir del 6 de febrero de 2027. A diferencia de la intensidad de su antecesor, este signo aporta una energía más tranquila, vinculada con la armonía, la sensibilidad y el reordenamiento de prioridades.

Claves del ciclo de la Cabra de Fuego para la Serpiente

En el escenario que plantea Ludovica Squirru, la Serpiente encontrará margen para reorganizar metas y atender propuestas laborales que aparezcan en el camino. Los viajes y los proyectos en grupo formarán parte de una etapa de transformación que exige mayor apertura hacia los demás.

El período también invitará a mirar hacia atrás con criterio práctico para no repetir posturas rígidas. Evaluar qué se dejó pasar por actuar en solitario ayudará a aprovechar mejor los nuevos escenarios.

Cambios en el Dragón, el Caballo y la Cabra en 2027

Las predicciones de Ludovica Squirru proyectan movimientos puntuales para otros animales del zodíaco oriental durante el ciclo que comienza el 6 de febrero:

Dragón: deberá resolver asuntos afectivos pendientes y dejar atrás experiencias que le generaron sufrimiento.



deberá resolver asuntos afectivos pendientes y dejar atrás experiencias que le generaron sufrimiento. Caballo: podrá acceder a oportunidades de crecimiento económico y sumarse a proyectos solidarios.



podrá acceder a oportunidades de crecimiento económico y sumarse a proyectos solidarios. Cabra: protagonizará el nuevo año con posibilidades de reconocimiento, aunque necesitará equilibrar sus obligaciones familiares y laborales.

La autora resume el clima del período con una definición directa: «Será un año para limpiar energías y la cabra es una buena compañera». Sus pronósticos se construyen mediante la intuición, el I Ching y el Bazi.