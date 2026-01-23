ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo espantar las malas energías según Pitty la Numeróloga: el ritual del huevo paso a paso

Pitty la Numeróloga compartió un ritual de limpieza energética con un huevo y explicó cómo usarlo para detectar bloqueos, envidias y malas vibras, además de interpretar las señales que aparecen al romperlo en un vaso con agua.

Lejos de hablar de romances o famosos, Pitty la Numeróloga sorprendió a sus seguidores con un ritual de limpieza energética simple y casero que compartió en Instagram. Según explicó, es ideal cuando una persona se siente cargada, estresada o percibe “una vibra rara” que no logra identificar.

El ritual del huevo: cómo hacerlo

Con su estilo directo, Pitty propone usar un huevo fresco y pasarlo por distintas zonas del cuerpo para “despegar” las malas vibras:

  • Detrás de las orejas, donde “se pegan los bichitos”.
  • Palmas de las manos.
  • Cabeza, pecho y plexo solar, haciendo la señal de la cruz.
  • Rostro, con movimientos suaves.
    La numeróloga recomienda repetir el gesto varias veces, con intención y concentración.

“Manos a la obra para romper los huevos, romper las malas vibradas”, dice antes de pasar al siguiente paso.

Cómo leer el huevo y qué significa cada señal

Una vez terminado el pasaje por el cuerpo, el huevo se rompe en un vaso con agua. La interpretación es clave:

  • Yema en el fondo del vaso: estás libre de cargas negativas. Energía limpia.
  • Burbujas alrededor del huevo: la energía negativa ya está instalada y bloquea decisiones y avances.
  • Puntos rojos dentro del huevo: alerta. Indican pensamientos muy intensos, cargados de enojo o saña.
  • Yema flotando arriba: alguien habría hecho “un trabajito” o una intención negativa en tu contra.
  • Hilitos que suben desde la yema: envidias activas y personas que desean verte mal o te envían mala energía constantemente.

Según Pitty, este ritual no solo sirve para detectar bloqueos energéticos, sino también para tomar conciencia de lo que está afectando el cuerpo y el ánimo. La clave está en hacerlo con foco y la decisión real de limpiar y soltar.

Con información de PrimiciasYa


