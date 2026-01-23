Cómo espantar las malas energías según Pitty la Numeróloga: el ritual del huevo paso a paso
Lejos de hablar de romances o famosos, Pitty la Numeróloga sorprendió a sus seguidores con un ritual de limpieza energética simple y casero que compartió en Instagram. Según explicó, es ideal cuando una persona se siente cargada, estresada o percibe “una vibra rara” que no logra identificar.
El ritual del huevo: cómo hacerlo
Con su estilo directo, Pitty propone usar un huevo fresco y pasarlo por distintas zonas del cuerpo para “despegar” las malas vibras:
- Detrás de las orejas, donde “se pegan los bichitos”.
- Palmas de las manos.
- Cabeza, pecho y plexo solar, haciendo la señal de la cruz.
- Rostro, con movimientos suaves.
La numeróloga recomienda repetir el gesto varias veces, con intención y concentración.
“Manos a la obra para romper los huevos, romper las malas vibradas”, dice antes de pasar al siguiente paso.
Cómo leer el huevo y qué significa cada señal
Una vez terminado el pasaje por el cuerpo, el huevo se rompe en un vaso con agua. La interpretación es clave:
- Yema en el fondo del vaso: estás libre de cargas negativas. Energía limpia.
- Burbujas alrededor del huevo: la energía negativa ya está instalada y bloquea decisiones y avances.
- Puntos rojos dentro del huevo: alerta. Indican pensamientos muy intensos, cargados de enojo o saña.
- Yema flotando arriba: alguien habría hecho “un trabajito” o una intención negativa en tu contra.
- Hilitos que suben desde la yema: envidias activas y personas que desean verte mal o te envían mala energía constantemente.
Según Pitty, este ritual no solo sirve para detectar bloqueos energéticos, sino también para tomar conciencia de lo que está afectando el cuerpo y el ánimo. La clave está en hacerlo con foco y la decisión real de limpiar y soltar.
Con información de PrimiciasYa
