Cómo espantar las malas energías según Pitty la Numeróloga: el ritual del huevo paso a paso

Lejos de hablar de romances o famosos, Pitty la Numeróloga sorprendió a sus seguidores con un ritual de limpieza energética simple y casero que compartió en Instagram. Según explicó, es ideal cuando una persona se siente cargada, estresada o percibe “una vibra rara” que no logra identificar.

El ritual del huevo: cómo hacerlo

Con su estilo directo, Pitty propone usar un huevo fresco y pasarlo por distintas zonas del cuerpo para “despegar” las malas vibras:

Detrás de las orejas , donde “se pegan los bichitos”.

, donde “se pegan los bichitos”. Palmas de las manos .

. Cabeza, pecho y plexo solar , haciendo la señal de la cruz.

, haciendo la señal de la cruz. Rostro, con movimientos suaves.

La numeróloga recomienda repetir el gesto varias veces, con intención y concentración.

“Manos a la obra para romper los huevos, romper las malas vibradas”, dice antes de pasar al siguiente paso.

Cómo leer el huevo y qué significa cada señal

Una vez terminado el pasaje por el cuerpo, el huevo se rompe en un vaso con agua. La interpretación es clave:

Yema en el fondo del vaso : estás libre de cargas negativas. Energía limpia.

: estás libre de cargas negativas. Energía limpia. Burbujas alrededor del huevo : la energía negativa ya está instalada y bloquea decisiones y avances.

: la energía negativa ya está instalada y bloquea decisiones y avances. Puntos rojos dentro del huevo : alerta. Indican pensamientos muy intensos, cargados de enojo o saña.

: alerta. Indican pensamientos muy intensos, cargados de enojo o saña. Yema flotando arriba : alguien habría hecho “un trabajito” o una intención negativa en tu contra.

: alguien habría hecho “un trabajito” o una intención negativa en tu contra. Hilitos que suben desde la yema: envidias activas y personas que desean verte mal o te envían mala energía constantemente.

Según Pitty, este ritual no solo sirve para detectar bloqueos energéticos, sino también para tomar conciencia de lo que está afectando el cuerpo y el ánimo. La clave está en hacerlo con foco y la decisión real de limpiar y soltar.

Con información de PrimiciasYa