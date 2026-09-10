El picante cruce entre Rodrigo De Paul y Lewandowski en la MLS: «¿Quién sos, bobo?»

El argentino protagonizó una fuerte pica con el delantero polaco donde le recordó sus logros en la Albiceleste.

Inter Miami empató de visitante 1-1 frente a Chicago Fire por una nueva fecha de la MLS. Con un gran Lionel Messi, que asistió a Casemiro en el segundo tiempo, las Garzas sumaron un importante punto.

Pero la atención estuvo puesta en el inédito cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski. A pocos minutos del final, el futbolista de la Selección Argentina y el polaco tuvieron un enfrentamiento subido de tono.

Todo se originó cuando el delantero tuvo una discusión breve con Ian Fray. El defensor jamaiquino lo empujó, lo que causó el enojo de Lewandowski, que lo fue a buscar al área en una pelota parada. Allí, apareció desde atrás el ex Racing, que lo increpó y le dijo: «¿Qué lo empujas? ¡Sos un cagón!«, sentenció el argentino, mientras otros futbolistas los separaron.

SE SACARON CHISPAS: picante cruce entre Rodri De Paul y Tito Lewandowski en el final del empate 1-1 de Inter Miami y Chicago Fire en la #MLS. 📺 @MLS on Apple TV https://t.co/J8W41wPSHV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026

Luego, siguió el cruce. De Paul le habló cara a cara y le mencionó sus títulos con la Selección Argentina: «¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?«. Por otro lado, Lewandoswki no respondió y solo sonrió.

Los protagonistas de este enfrentamiento se volvieron a ver las caras luego de bastante tiempo. El argentino y el polaco se han cruzado en La Liga, en duelos entre Atlético Madrid y Barcelona. Además, se midieron en el Mundial 2022, cuando Argentina venció en la fase de grupos a Polonia por 2-0.

Asistencia y nuevo récord para Messi

En el duelo ante Chicago, Lionel Messi sumó una nueva asistencia, su 13° en la temporada, la cifra más alta en la MLS. Además, acumula 18 goles en 21 partidos jugados. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista que disputa la liga norteamericana en superar las 30 participaciones directas (contando goles y asistencias) durante tres temporadas diferentes.

La Pulga demostró toda su calidad en Chicago y sumó una nueva asistencia.

Tras la igualdad, Inter Miami se ubica 2° en la Conferencia Este con 44 puntos, a 9 unidades de Nashville. Justamente, el próximo sábado recibirá al líder de la zona desde las 20:30 (Hora Argentina).