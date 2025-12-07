Dónde armar el arbolito de Navidad para atraer abundancia y prosperidad, según el Feng Shui

Con la llegada de diciembre, muchas familias comienzan a preparar la decoración navideña y el armado del árbol. Según el Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para mejorar la energía vital, la ubicación del arbolito puede potenciar la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna durante el nuevo año.

El mejor lugar de la casa para armar el arbolito de Navidad, según el Feng Shui

El sector ideal: el rincón de la riqueza

Dentro del mapa del Bagua, que divide la casa en áreas energéticas, el árbol de Navidad debería ubicarse en la zona vinculada a la abundancia y la prosperidad. Este sector se encuentra, generalmente, en la esquina superior izquierda del plano de la casa, tomando como referencia la puerta principal de entrada.

Allí, la energía asociada al crecimiento y al flujo de dinero se activa más fácilmente, por lo que colocar el arbolito en ese punto ayuda a potenciar el bienestar económico para los meses que vienen.

Otras ubicaciones favorables

Si esa esquina no está disponible o no es práctica, el Feng Shui también considera positivos los siguientes sectores:

Zona de la familia (sector este): ideal para fortalecer los vínculos y la armonía en el hogar.

ideal para fortalecer los vínculos y la armonía en el hogar. Zona del reconocimiento (sector sur): potencia la visibilidad, el éxito y proyectos en marcha.

potencia la visibilidad, el éxito y proyectos en marcha. Zona de las oportunidades (sector sureste): activa la expansión, los nuevos comienzos y la prosperidad.

Los lugares que hay que evitar para armar el árbol de navidad, según el Feng Shui

Dormitorios: el árbol carga mucha energía yang y puede alterar el descanso.

el árbol carga mucha energía yang y puede alterar el descanso. Baños: según el Feng Shui, estos espacios drenan la energía positiva.

según el Feng Shui, estos espacios drenan la energía positiva. Pasillos angostos o zonas de circulación: dificultan el flujo y bloquean el chi.

Colores y elementos para potenciar la abundancia

El Feng Shui recomienda elegir adornos que activen el movimiento del chi:

Dorado y rojo: para atraer riqueza y vitalidad.

para atraer riqueza y vitalidad. Verde y madera: para el crecimiento y la estabilidad.

para el crecimiento y la estabilidad. Luces cálidas: para activar la energía de manera suave y constante.

También se aconseja mantener el árbol ordenado, con luces en buen estado y evitar adornos rotos o deslucidos, ya que bloquean la prosperidad.