Eclipses 2026: descubrí los cambios decisivos para cada signo y su impacto en tu vida

El calendario astrológico 2026 no dará tregua a quienes intenten sostener situaciones que ya perdieron sentido. Con cuatro eclipses clave, el año se divide en dos etapas energéticas: la primera, enfocada en la salud y el equilibrio entre lo práctico y lo sensible; y la segunda, a partir de julio, orientada a soltar el brillo individual para ponerse al servicio de proyectos colectivos. Estos fenómenos aceleran cambios en vínculos, hábitos y rumbos profesionales, obligándonos a elegir con mayor coherencia interna.

Eclipses 2026: la primera etapa de ordenar el cuerpo y las emociones

Durante el primer semestre 2026, el eje Piscis-Virgo domina la escena de los eclipses 2026, pidiéndonos una forma más consciente de habitar nuestro cuerpo y soltar adicciones o «nebulosas» emocionales.

17 de febrero 2026 | Eclipse solar anular en Acuario (28°) : abre el año cuestionando nuestros vínculos y proyectos futuros. Es un reinicio de identidad para Acuario y de definiciones de pareja para Leo . En tanto, Tauro y Escorpio sentirán la tensión entre su seguridad actual y la necesidad de un cambio profesional o familiar.

| : abre el año cuestionando nuestros vínculos y proyectos futuros. Es un reinicio de identidad para y de definiciones de pareja para . En tanto, sentirán la tensión entre su seguridad actual y la necesidad de un cambio profesional o familiar. 3 de marzo 2026 | Eclipse total de Luna Llena en Virgo (12°): revela qué rutinas y exigencias llegaron a su límite. Impacta fuertemente en Virgo (cierre personal), Piscis (redefinición de vínculos), Géminis (base emocional) y Sagitario (visibilidad laboral).

Eclipses 2026: la segunda etapa del protagonismo a la red colectiva

A fines de julio 2026, los Nodos Lunares cambian al eje Acuario-Leo, desplazando el aprendizaje hacia lo compartido y lo comunitario.

12 de agosto 2026 | Eclipse total solar en Leo (20°) : un momento de brillo y valentía creativa. Leo vive un renacer total de protagonismo, mientras que Acuario redefine acuerdos y contratos. Tauro y Escorpio enfrentarán decisiones de largo plazo ligadas al hogar y la profesión.

| : un momento de brillo y valentía creativa. vive un renacer total de protagonismo, mientras que redefine acuerdos y contratos. enfrentarán decisiones de largo plazo ligadas al hogar y la profesión. 28 de agosto 2026 | Eclipse parcial de Luna Llena en Piscis (4°): el gran cierre emocional del año. Con la intuición exaltada, Piscis y Virgo deberán soltar relaciones que cumplieron su ciclo. Para Géminis representa conclusiones profesionales y para Sagitario, mudanzas o disolución de patrones familiares heredados.

Eclipses 2026: los signos más impactados

Si bien todos sentiremos la energía de los eclipses 2026, hay cuatro signos que se llevan la carga más pesada (y transformadora) de este ciclo: