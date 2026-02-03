Eclipses 2026: descubrí los cambios decisivos para cada signo y su impacto en tu vida
El 2026 estará marcado por cuatro eventos astrológicos que impulsan cierres kármicos y nuevos comienzos. Del eje del orden (Piscis-Virgo) al eje de la construcción colectiva (Acuario-Leo), las decisiones postergadas finalmente salen a la luz.
El calendario astrológico 2026 no dará tregua a quienes intenten sostener situaciones que ya perdieron sentido. Con cuatro eclipses clave, el año se divide en dos etapas energéticas: la primera, enfocada en la salud y el equilibrio entre lo práctico y lo sensible; y la segunda, a partir de julio, orientada a soltar el brillo individual para ponerse al servicio de proyectos colectivos. Estos fenómenos aceleran cambios en vínculos, hábitos y rumbos profesionales, obligándonos a elegir con mayor coherencia interna.
Eclipses 2026: la primera etapa de ordenar el cuerpo y las emociones
Durante el primer semestre 2026, el eje Piscis-Virgo domina la escena de los eclipses 2026, pidiéndonos una forma más consciente de habitar nuestro cuerpo y soltar adicciones o «nebulosas» emocionales.
- 17 de febrero 2026 | Eclipse solar anular en Acuario (28°): abre el año cuestionando nuestros vínculos y proyectos futuros. Es un reinicio de identidad para Acuario y de definiciones de pareja para Leo. En tanto, Tauro y Escorpio sentirán la tensión entre su seguridad actual y la necesidad de un cambio profesional o familiar.
- 3 de marzo 2026 | Eclipse total de Luna Llena en Virgo (12°): revela qué rutinas y exigencias llegaron a su límite. Impacta fuertemente en Virgo (cierre personal), Piscis (redefinición de vínculos), Géminis (base emocional) y Sagitario (visibilidad laboral).
Eclipses 2026: la segunda etapa del protagonismo a la red colectiva
A fines de julio 2026, los Nodos Lunares cambian al eje Acuario-Leo, desplazando el aprendizaje hacia lo compartido y lo comunitario.
- 12 de agosto 2026 | Eclipse total solar en Leo (20°): un momento de brillo y valentía creativa. Leo vive un renacer total de protagonismo, mientras que Acuario redefine acuerdos y contratos. Tauro y Escorpio enfrentarán decisiones de largo plazo ligadas al hogar y la profesión.
- 28 de agosto 2026 | Eclipse parcial de Luna Llena en Piscis (4°): el gran cierre emocional del año. Con la intuición exaltada, Piscis y Virgo deberán soltar relaciones que cumplieron su ciclo. Para Géminis representa conclusiones profesionales y para Sagitario, mudanzas o disolución de patrones familiares heredados.
Eclipses 2026: los signos más impactados
Si bien todos sentiremos la energía de los eclipses 2026, hay cuatro signos que se llevan la carga más pesada (y transformadora) de este ciclo:
- Leo: enfrenta un renacer vital y definiciones profundas en su pareja.
- Acuario: atraviesa un reinicio de rumbo y una reconfiguración de sus contratos sociales.
- Tauro: vive cambios ligados a lo profesional y la seguridad de su hogar.
- Escorpio: movimientos profundos en su poder personal y patrones heredados.
