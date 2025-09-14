El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de septiembre, signo por signo 

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de septiembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones de Jimena La Torre para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

A los arianos, Mercurio en oposición los favorece acuerdos y entendimientos con socios o aliados. Habrá equilibrio económico y laboral, y logran avanzar en dos frentes a la vez.

Carta de la suerte: Dos de Bastos. “Es un momento ideal para negociar y dejar claras tus condiciones”.

Tauro

Los nacidos en Tauro verán activarse un viaje breve por el placer, con el movimiento de Mercurio. Reciben el apoyo para superar obstáculos. Comienzan un nuevo aprendizaje que abre sus mentes.

Carta de la suerte: El Sacerdote. “Las experiencias recientes te impulsan a crecer y a abrir nuevas puertas”.

Géminis

Los geminianos, con Mercurio en Libra, tendrán una salida a dificultades financieras y un nuevo enfoque en lo laboral. También, alcanzarán logros materiales que llegan con constancia y paciencia.

Carta de la suerte: El Mago. “Tu ingenio y capacidad de adaptación serán la clave de tu avance”.

Cáncer

Los cancerianos contarán con la colaboración de alguien externo que trae ideas frescas y soluciones innovadoras. Manejan el dinero con inteligencia y lo transforman en realidades concretas.

Carta de la suerte: Nueve de Copas. “Tus emociones se equilibran al apoyarte en los demás para avanzar”.

Leo

Los nacidos en Leo, con Mercurio, se ven impulsados a concretar una sociedad laboral y aparece una ganancia extra. Se activa una inversión que promete crecimiento.

Carta de la suerte: La Estrella. “La creatividad será tu mejor recurso para multiplicar oportunidades”.

Virgo

Los nacidos en Virgo ven abrirse nuevas conexiones y mejoras en lo profesional, y compartirán proyectos con alguien afín.

Carta de la suerte: Dos de Oros. “Se materializa un deseo amoroso largamente esperado. Tu constancia te permite consolidar vínculos tanto en el trabajo como en el amor”.

Libra

Los libranos, con Mercurio en su signo, reciben noticias que sienten que los ponen en primer plano. Surge un renacer sentimental con el pasado.

Carta de la suerte: El Sol. “El reconocimiento de los demás te impulsa a expresar tu esencia con más confianza”.

Escorpio

Los escorpianos ven fortalecida su experiencia y sabiduría, lo que los lleva a encontrar un empleo auténtico y estable. Celebran un logro compartido en un proyecto importante.

Carta de la suerte: Cinco de Bastos. “La unión con otros potencia tu capacidad de transformación y liderazgo”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario ven resurgir viejas historias que los empujan a tomar decisiones claves sobre su rumbo. Intuiciones y sospechas que terminan confirmándose.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. “Tu optimismo será vital para atravesar las dudas y dar el siguiente paso”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio, un plan laboral que los tenía preocupado se transforma y, en paralelo, reciben señales positivas en el amor. Afianzan con fuerza su proyecto profesional.

Carta de la suerte: La Fuerza. “El esfuerzo constante te dará bases firmes para avanzar con seguridad”.

Acuario

Los acuarianos podrían tener malentendidos con amistades, pero se les abre la posibilidad de un nuevo empleo. Dan su energía a alguien que la valora y merece.

Carta de la suerte: Seis de Copas. “Es tiempo de elegir con quién compartís tu energía y poner límites claros”.

Piscis

A los piscianos, con el tránsito de Mercurio en Libra, les trae reconocimientos y logros en su trabajo. Celebran un ascenso o un lugar destacado dentro de su empresa.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “Tu intuición te guiará hacia el camino correcto para aprovechar cada oportunidad”.