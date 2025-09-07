ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre, signo por signo

Como es habitual, Mhoni Vidente dio detalles de lo que se viene para cada signo en la segunda semana de septiembre 2025.

Redacción

Por Redacción

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió su lectura astrológica para esta segunda semana de septiembre 2025. En su canal de YouTube, la pitonisa detalló lo que le depara a cada signo zodiacal.

Además, indicó la carta de la semana, el día y los colores de suerte, como también, los números mágicos para todos los signos.

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre, signo por signo

Aries

Semana de fortuna y nuevos proyectos laborales. Se recomienda prudencia en los vínculos para evitar envidias y fraudes. La pareja puede tensionarse por chismes, por lo que conviene el diálogo antes de decidir.

  • Carta del Tarot: El Mago
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 06, 17 y 35
  • Color de la suerte: naranja y blanco

Tauro

Semana de crecimiento personal y profesional. El signo vivirá un proceso de reinvención laboral.

  • Carta del Tarot: El Emperador
  • Día de la suerte: miércoles
  • Números mágicos: 1, 15 y 49
  • Color de la suerte: azul fuerte y rojo

Géminis

Recibirás compensaciones inesperadas. Se aconseja organización para los proyectos. Un amor nuevo podría surgir, mejor no volver al pasado.

  • Carta del Tarot: El Juicio
  • Día de la suerte: lunes
  • Números mágicos: 07, 14 y 31
  • Color de la suerte: naranja y amarillo

Cáncer

Semana propicia para saldar deudas y hacer viajes. Se recomienda no resolver problemas ajenos.

  • Carta del Tarot: El Ermitaño
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 10, 17 y 33
  • Color de la suerte: blanco y verde

Leo

Se anuncia ingresos rápidos y estabilidad. Es momento de soltar relaciones tóxicas y avanzar profesionalmente.

  • Carta del Tarot: El Loco
  • Día de la suerte: miércoles
  • Números mágicos: 11, 12 y 25
  • Color de la suerte: rojo y verde

Virgo

Intensa semana laboral y amorosa. Buen momento para la alegría, viajes e ilusión. Cuidado con engaños en el trabajo.

  • Carta del Tarot: As de Oros
  • Día de la suerte: lunes
  • Números mágicos: 08, 20 y 23
  • Color de la suerte: amarillo y rojo

Libra

Semana de crecimiento y nuevos proyectos. Atención a malentendidos o chismes.

  • Carta del Tarot: El Mundo
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 06, 21 y 32
  • Color de la suerte: azul y rojo

Escorpio

Energías optimistas en lo económico, laboral y sentimental. Éxito y armonía en papeles pendientes.

  • Carta del Tarot: El Sol
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 04, 08 y 26
  • Color de la suerte: azul y blanco

Sagitario

Semana para limpiar energías negativas. Trabajo intenso y celebraciones.

  • Carta del Tarot: La Templanza
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 09, 18 y 77
  • Color de la suerte: azul y amarillo

Capricornio

Enfocate en organizar tu vida y soltar cargas. Llega una propuesta laboral interesante.

  • Carta del Tarot: La Torre
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 03, 22 y 30
  • Color de la suerte: rojo y blanco

Acuario

Semana para retomar oportunidades perdidas y avanzar en nuevos proyectos.

  • Carta del Tarot: El Carruaje
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 04, 07 y 34
  • Color de la suerte: amarillo y verde

Piscis

Crecimiento económico y resolución de conflictos afectivos. Nuevos acuerdos y cierre de ciclos.

  • Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 09, 18 y 36
  • Color de la suerte: verde y rojo

Temas

Mhoni Vidente

septiembre

signos del zodíaco

La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió su lectura astrológica para esta segunda semana de septiembre 2025. En su canal de YouTube, la pitonisa detalló lo que le depara a cada signo zodiacal.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios