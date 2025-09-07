El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre, signo por signo
Como es habitual, Mhoni Vidente dio detalles de lo que se viene para cada signo en la segunda semana de septiembre 2025.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió su lectura astrológica para esta segunda semana de septiembre 2025. En su canal de YouTube, la pitonisa detalló lo que le depara a cada signo zodiacal.
Además, indicó la carta de la semana, el día y los colores de suerte, como también, los números mágicos para todos los signos.
Aries
Semana de fortuna y nuevos proyectos laborales. Se recomienda prudencia en los vínculos para evitar envidias y fraudes. La pareja puede tensionarse por chismes, por lo que conviene el diálogo antes de decidir.
- Carta del Tarot: El Mago
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 06, 17 y 35
- Color de la suerte: naranja y blanco
Tauro
Semana de crecimiento personal y profesional. El signo vivirá un proceso de reinvención laboral.
- Carta del Tarot: El Emperador
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 1, 15 y 49
- Color de la suerte: azul fuerte y rojo
Géminis
Recibirás compensaciones inesperadas. Se aconseja organización para los proyectos. Un amor nuevo podría surgir, mejor no volver al pasado.
- Carta del Tarot: El Juicio
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 07, 14 y 31
- Color de la suerte: naranja y amarillo
Cáncer
Semana propicia para saldar deudas y hacer viajes. Se recomienda no resolver problemas ajenos.
- Carta del Tarot: El Ermitaño
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 10, 17 y 33
- Color de la suerte: blanco y verde
Leo
Se anuncia ingresos rápidos y estabilidad. Es momento de soltar relaciones tóxicas y avanzar profesionalmente.
- Carta del Tarot: El Loco
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 11, 12 y 25
- Color de la suerte: rojo y verde
Virgo
Intensa semana laboral y amorosa. Buen momento para la alegría, viajes e ilusión. Cuidado con engaños en el trabajo.
- Carta del Tarot: As de Oros
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 08, 20 y 23
- Color de la suerte: amarillo y rojo
Libra
Semana de crecimiento y nuevos proyectos. Atención a malentendidos o chismes.
- Carta del Tarot: El Mundo
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 06, 21 y 32
- Color de la suerte: azul y rojo
Escorpio
Energías optimistas en lo económico, laboral y sentimental. Éxito y armonía en papeles pendientes.
- Carta del Tarot: El Sol
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 04, 08 y 26
- Color de la suerte: azul y blanco
Sagitario
Semana para limpiar energías negativas. Trabajo intenso y celebraciones.
- Carta del Tarot: La Templanza
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 09, 18 y 77
- Color de la suerte: azul y amarillo
Capricornio
Enfocate en organizar tu vida y soltar cargas. Llega una propuesta laboral interesante.
- Carta del Tarot: La Torre
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 03, 22 y 30
- Color de la suerte: rojo y blanco
Acuario
Semana para retomar oportunidades perdidas y avanzar en nuevos proyectos.
- Carta del Tarot: El Carruaje
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 04, 07 y 34
- Color de la suerte: amarillo y verde
Piscis
Crecimiento económico y resolución de conflictos afectivos. Nuevos acuerdos y cierre de ciclos.
- Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 09, 18 y 36
- Color de la suerte: verde y rojo
