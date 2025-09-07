La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió su lectura astrológica para esta segunda semana de septiembre 2025. En su canal de YouTube, la pitonisa detalló lo que le depara a cada signo zodiacal.

Además, indicó la carta de la semana, el día y los colores de suerte, como también, los números mágicos para todos los signos.

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre, signo por signo

Aries

Semana de fortuna y nuevos proyectos laborales. Se recomienda prudencia en los vínculos para evitar envidias y fraudes. La pareja puede tensionarse por chismes, por lo que conviene el diálogo antes de decidir.

Carta del Tarot : El Mago

: El Mago Día de la suerte : martes

: martes Números mágicos : 06, 17 y 35

: 06, 17 y 35 Color de la suerte: naranja y blanco

Tauro

Semana de crecimiento personal y profesional. El signo vivirá un proceso de reinvención laboral.

Carta del Tarot : El Emperador

: El Emperador Día de la suerte : miércoles

: miércoles Números mágicos : 1, 15 y 49

: 1, 15 y 49 Color de la suerte: azul fuerte y rojo

Géminis

Recibirás compensaciones inesperadas. Se aconseja organización para los proyectos. Un amor nuevo podría surgir, mejor no volver al pasado.

Carta del Tarot : El Juicio

: El Juicio Día de la suerte : lunes

: lunes Números mágicos : 07, 14 y 31

: 07, 14 y 31 Color de la suerte: naranja y amarillo

Cáncer

Semana propicia para saldar deudas y hacer viajes. Se recomienda no resolver problemas ajenos.

Carta del Tarot : El Ermitaño

: El Ermitaño Día de la suerte : jueves

: jueves Números mágicos : 10, 17 y 33

: 10, 17 y 33 Color de la suerte: blanco y verde

Leo

Se anuncia ingresos rápidos y estabilidad. Es momento de soltar relaciones tóxicas y avanzar profesionalmente.

Carta del Tarot : El Loco

: El Loco Día de la suerte : miércoles

: miércoles Números mágicos : 11, 12 y 25

: 11, 12 y 25 Color de la suerte: rojo y verde

Virgo

Intensa semana laboral y amorosa. Buen momento para la alegría, viajes e ilusión. Cuidado con engaños en el trabajo.

Carta del Tarot : As de Oros

: As de Oros Día de la suerte : lunes

: lunes Números mágicos : 08, 20 y 23

: 08, 20 y 23 Color de la suerte: amarillo y rojo

Libra

Semana de crecimiento y nuevos proyectos. Atención a malentendidos o chismes.

Carta del Tarot : El Mundo

: El Mundo Día de la suerte : jueves

: jueves Números mágicos : 06, 21 y 32

: 06, 21 y 32 Color de la suerte: azul y rojo

Escorpio

Energías optimistas en lo económico, laboral y sentimental. Éxito y armonía en papeles pendientes.

Carta del Tarot : El Sol

: El Sol Día de la suerte : martes

: martes Números mágicos : 04, 08 y 26

: 04, 08 y 26 Color de la suerte: azul y blanco

Sagitario

Semana para limpiar energías negativas. Trabajo intenso y celebraciones.

Carta del Tarot : La Templanza

: La Templanza Día de la suerte : jueves

: jueves Números mágicos : 09, 18 y 77

: 09, 18 y 77 Color de la suerte: azul y amarillo

Capricornio

Enfocate en organizar tu vida y soltar cargas. Llega una propuesta laboral interesante.

Carta del Tarot : La Torre

: La Torre Día de la suerte : viernes

: viernes Números mágicos : 03, 22 y 30

: 03, 22 y 30 Color de la suerte: rojo y blanco

Acuario

Semana para retomar oportunidades perdidas y avanzar en nuevos proyectos.

Carta del Tarot : El Carruaje

: El Carruaje Día de la suerte : viernes

: viernes Números mágicos : 04, 07 y 34

: 04, 07 y 34 Color de la suerte: amarillo y verde

Piscis

Crecimiento económico y resolución de conflictos afectivos. Nuevos acuerdos y cierre de ciclos.