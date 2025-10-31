El Niño Prodigio revela su horóscopo para este viernes 31 de octubre: qué dice para cada signo

El reconocido astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió sus predicciones para este viernes 31 de octubre de 2025. Con su estilo característico, ofrece orientación en temas de amor, trabajo, finanzas y bienestar, para que cada signo del zodíaco aproveche al máximo la energía del día.

Predicciones signo por signo

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu fuerza y determinación te impulsan hacia grandes logros. En el amor, un vínculo se fortalece a partir del respeto mutuo. En el trabajo, llega un reconocimiento que te motiva.

Color: rojo pasión. Número: 9. Consejo: usá tu energía para construir, no para discutir.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Este viernes te invita a mirar tus metas con madurez. En el amor, una conversación sincera puede unir más a la pareja.

Color: verde oscuro. Número: 6. Consejo: las raíces fuertes resisten cualquier tormenta.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día de introspección y sabiduría. En el amor, soltá lo que te limita. En el trabajo, una idea del pasado puede transformarse en una gran oportunidad.

Color: amarillo miel. Número: 5. Consejo: elegí la paz antes que la confusión.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La Luna te impulsa a mirar tus emociones con mayor claridad. En el amor, una charla profunda puede sanar heridas del pasado.

Color: plateado. Número: 7. Consejo: el amor verdadero no exige, acompaña.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu magnetismo brilla incluso en los momentos más difíciles. En el amor, podrías vivir un encuentro lleno de pasión y sinceridad. En el trabajo, tus esfuerzos comienzan a dar frutos.

Color: dorado. Número: 1. Consejo: lo que hacés con amor deja huella.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada ideal para ordenar tu entorno y cerrar pendientes. En el amor, la comunicación clara trae armonía. En el trabajo, tus ideas son escuchadas y valoradas.

Color: beige claro. Número: 10. Consejo: cuando ordenás afuera, también sanás por dentro.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día te pide equilibrio entre razón y emoción. En el amor, se resuelve un malentendido con ternura. En el trabajo, llega un acuerdo justo.

Color: rosa pastel. Número: 2. Consejo: la armonía comienza cuando soltás la necesidad de tener la razón.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu temporada continúa intensa y transformadora. En el amor, te entregás con profundidad y madurez. En lo laboral, tu intuición vuelve a acertar.

Color: negro amatista. Número: 13. Consejo: lo que termina hoy abre las puertas a una nueva versión de vos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La Luna te invita a bajar el ritmo y escuchar tu cuerpo. En el amor, necesitás calma y empatía. En el trabajo, evitá decisiones impulsivas.

Color: violeta místico. Número: 4. Consejo: los silencios también traen respuestas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Con la Luna en tu signo, recuperás el control y la claridad. En el amor, una relación se afianza. En el trabajo, lográs el respeto que merecés.

Color: gris perla. Número: 8. Consejo: tu disciplina es tu magia más poderosa.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El viernes trae reflexión y nuevas perspectivas. En el amor, alguien te observa en silencio y podría sorprenderte.

Color: azul eléctrico. Número: 11. Consejo: no todo lo que se siente necesita explicarse.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La energía de Halloween potencia tu intuición. En el amor, vivís una conexión espiritual profunda. En el trabajo, llega el reconocimiento que esperabas.

Color: blanco perlado. Número: 12. Consejo: escuchá las señales: el universo te está guiando.