Eliminá estas 3 cosas de tu casa para atraer la abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui nos advierte que estas cosas podrían estancar la abundancia en casa, generando inconvenientes energéticos. Para arreglarlo, te recomendamos leer esta nota.

Feng Shui en casa.-

El Feng Shui no es solo una cuestión de decoración, es una antigua práctica que busca armonizar el hogar para atraer la buena fortuna. Si sentís que la energía está estancada y la abundancia no fluye, es posible que tengas objetos en tu casa que te están perjudicando.

Por eso, a continuación, te revelamos 3 cosas que debes eliminar de inmediato para que la riqueza y la prosperidad vuelvan a tu vida enseguida, según el Feng Shui.

Feng Shui: 3 cosas que deberías sacar de tu casa para que fluya la energía

Según el Feng Shui, estas son las 3 cosas que no hay que tener en casa, para evitar que se trabe la energía.

Lamparitas quemadas.

  • La luz representa la claridad mental, el impulso vital y la capacidad de ver con objetividad.
  • Una lamparita quemada puede ser una manifestación energética de falta de dirección o de confusión.

Electrodomésticos rotos.

  • Cuando los artefactos empiezan a fallar en cadena, puede significar que hay una traba energética.
  • Esto puede referir una congestión energética relacionada a emociones como el enojo, el estrés o la frustración.

Goteras.

  • El agua es un elemento esencial para el Feng Shui, directamente vinculada al flujo de la energía vital y la abundancia.
  • Por eso, las pérdidas o filtraciones son señales de desequilibrio emocional.

El Feng Shui recomienda, entonces, atender estos problemas hogareños para mejorar el flujo de energía en casa y atraer la abundancia y la fortuna.


