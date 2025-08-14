La Luna deja Aries y entra en Tauro: 5 signos del zodiaco comenzarán una etapa de prosperidad y abundancia

La Luna finaliza su tránsito por Aries y, en las próximas horas, ingresará en Tauro. Durante su recorrido por este signo, formará una cuadratura con Mercurio en Leo, una alineación que, según la astrología, puede generar cierta tensión, pero también ofrecer valiosas oportunidades de crecimiento si se afronta con conciencia.

¿Cuál es el significado de la cuadratura entre la Luna en Tauro y Mercurio en Leo según la astrología?

De acuerdo con la astrología, esta configuración refleja una energía que puede generar tensión entre las emociones y los pensamientos. Esta discrepancia suele manifestarse, sobre todo, en la manera de comunicar lo que se siente.

Esta alineación en cuadratura entre la Luna en Tauro y Mercurio en Leo trae una energía cósmica que impulsa a las personas a sacar su mejor versión, pero desde un trabajo consciente emocional. Se puede producir un choque entre la razón y las emociones, es decir, las ideas pueden parecer claras en la mente, pero al comunicarlas podrían sonar más duras o más dramáticas de lo necesario.

Estos son los signos zodiacales afectados por la cuadratura entre la Luna en Tauro y Mercurio en Leo

Mientras la Luna en Tauro se traduce en una energía de estabilidad emocional, Mercurio en Leo se traduce en la necesidad de ser escuchado e intervenir en interacciones que pueden traer conflicto. De hecho, esto último puede generar conversaciones intensas o discusiones por orgullo. Este aspecto puede dificultar los acuerdos si no hay disposición al diálogo.

Si esta energía tensa se canaliza bien y de manera consciente, esta tensión puede inspirar soluciones originales que mezclan intuición y pensamiento lógico. La premisa del universo es pensar bien antes de hablar y actuar. Evaluar las palabras que se dicen para no dañar y usar la pasión leonina junto con la constancia taurina para actuar con coherencia.

Estos son los 5 signos zodiacales más afectados por su energía disponible: