Fin de semana largo y astros: los 3 signos que tendrán un golpe de suerte este domingo 22
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 22 de marzo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Si tienes miedo de tomar decisiones y echar a perder muchos sacrificios, piensa las cosas con calma y obtendrás tranquilidad.
Amor: Contigo las relaciones amorosas son fáciles y divertidas, trata de no perder ese sentimiento que tanto atraen a los demás.
Riqueza: Un suceso no muy agradable requerirá que pongas toda tu voluntad para solucionarlo, de lo contrario te verás comprometido.
Bienestar: Te sentirás más débil y cansado de lo habitual, podrías sufrir de gastritis. Cuídate en las comidas y trata de no cometer excesos.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Se consolida ese plan que tenías desde hace tiempo, pero ten en cuenta que se te presentarán varios inconvenientes.
Amor: Debes ser sensato, paciente y práctico, y pon todas armas al servicio del amor para capturar del corazón de la persona que amas.
Riqueza: Tendrás que afrontar una emergencia en el ámbito laboral cuyo riesgo será el de atrasar tus empeños personales.
Bienestar: Tendrás fuerza interior y la convicción necesaria para resolver posibles molestias. Mantén el espíritu positivo y no te dejes abatir.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar que las cosas mejoren.
Amor: No permitas que tu creciente impaciencia general afecte la forma de relacionarte con tu pareja. Controla tus impulsos.
Riqueza: Te ofrecerán un nuevo trabajo o un cambio de funciones. Maneja tus expectativas, no te dejes llevar por las emociones.
Bienestar: No te trates mal a ti mismo, tienes la oportunidad de vivir mucho más feliz. En tus manos está decir cambia tu vida, y sentirte pleno y feliz.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Contarás con mucha energía para afrontar con éxito los obstáculos que puedan presentarse en tu vida. Utilízala inteligentemente.
Amor: Trascendentes encuentros, algunos amistosos, otros de franca pasión. No temas, abrirás las puertas de tu corazón.
Riqueza: Tus asuntos económicos son complejos, pero están llenos de interés. Necesitas hacer un cambio, pide la opinión de un experto.
Bienestar: Necesitas de la ayuda de un poder superior para lograr la serenidad. No pierdas más tiempo, ese poder superior que necesitas está dentro de ti.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Tendrás suficiente amor y buenas perspectivas de dinero. Adiós al contigo pan y cebolla, soplarán vientos de abundancia.
Amor: Sé un poco consentidor y, por un tiempo, pasa un poco por alto la disciplina sin dejar de mostrar tus sentimientos a quien amas.
Riqueza: Tendrás más dinero en tus bolsillos porque se abrirán nuevos horizontes. No descuides tus estudios ni la capacitación.
Bienestar: Se requiere un caudal de energía para que logres algo valioso, esta energía tiene un alto precio que es contar con optimismo, bondad, magnanimidad.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Tus opiniones podrían tener una mayor repercusión de la que imaginas, por lo que te convendrá medir las palabras.
Amor: Es una época en la que conocerás muchísimas personas y mediante lo cual podrás satisfacer tu ego y vanidad.
Riqueza: Tu gran profesionalidad y entusiasmo serán notados por tu jefe, quedará entusiasmado por tu brillante intuición.
Bienestar: Los derroches de energía pueden cobrarte factura, así que vigila tu salud. Evita que una dolencia se convierta en crónica.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: El tiempo que dediques a tus ocupaciones será muy intenso. No descuides tus otras obligaciones que también son importantes.
Amor: Excelentes ocasiones para iniciar una historia importante, hacer conquistas y vivir bellas veladas en compañía.
Riqueza: Te parecerá que te faltarán las ocasiones justas para poner a la luz tus habilidades y te sentirás bastante frustrado.
Bienestar: Controla tus estados de ánimo, ya que esto podrá complicar tu salud y te dejará totalmente en un desequilibrio emocional.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Es un período en que deberás tomar alguna posición respecto a tus intereses y ejercer acciones acordes a tus decisiones.
Amor: Se presentará una energía sin límites que te permitirá arrastrar a tus amistades a seguirte en tus proyectos.
Riqueza: Evita discusiones inútiles con compañeros y superiores, apela a tu notoria tranquilidad para resolver problemas pequeños.
Bienestar: Posees una gran energía para dejar que las cosas se acomoden naturalmente a su ritmo sin temer pérdidas de tiempo. Aprovéchate de ella.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Es un momento muy favorable para las relaciones y diversiones con los amigos, y para todo tipo de actividades en grupo.
Amor: Evitar la crítica y las discusiones no servirá para arreglar las cosas, trata de contener la rabia. Podrías arrepentirte luego.
Riqueza: Trata de ser más prudente. Se están aproximando cambios favorables y sería una lástima dejarlos escapar. Presta más atención.
Bienestar: Las amistades se arruinarán si permites que demasiada gente forme parte de una contienda. Trata de no tomar parte en situaciones absurdas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Un cambio de escenario dará nueva luz a un dilema o una decisión. Tu ánimo y tu creatividad serán levantados.
Amor: Te sientes muy amoroso y afectivo hoy, y querrás compartir este momento con alguien que amas o al menos que congenias.
Riqueza: Posibilidad de arreglo con respecto a una situación con papeles. Sentirás que no te comprenden en tu lugar de trabajo.
Bienestar: El interés y la curiosidad te mantienen más activo y entusiasta. La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: No te entregues a la desesperación y saca enseñanzas para seguir adelante. Cambios que te enorgullecen.
Amor: El amor será un sentimiento importante hoy, disfrutarás de una gran sensualidad y vitalidad. La pareja estará fortalecida.
Riqueza: Si te cuestionan, sigue la política de no darte por aludido. Solamente debes poner más empeño en cada tarea que lleves a cabo.
Bienestar: Si no te resuelven tus problemas, lo mejor es cambiar de táctica. Observa las cosas desde varios puntos de vista.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: El camino de tu carrera está viéndose claro de obstáculos, pero no puedes ver lo que te espera a la vuelta de la esquina.
Amor: Organiza un encuentro virtual con amigos y tendrás señales de posibles romances.
Riqueza: Procura poner todos tus sentidos en el trabajo, si te centras en tus asuntos te verás recompensado en lo económico.
Bienestar: Cuida en todo momento tu actitud y no pierdas la esperanza de lograr lo que quieres. Ten más disciplina, constancia y perseverancia.
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