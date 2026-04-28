Horóscopo chino de hoy: la energía Agua Yang impulsa la introspección y el equilibrio emocional

El horóscopo chino de este martes 28 está marcado por la energía Agua Yang, una vibración asociada a la profundidad emocional, la intuición y la conexión interior. Según esta lectura, no es un día para acelerar procesos, sino para bajar un cambio y escuchar lo que pasa adentro.

Energía del día: Agua Yang y signo Mono

El Mono es el signo que gobierna la jornada, aportando inteligencia, agilidad mental y capacidad de adaptación. Sin embargo, combinado con el Agua Yang, invita a usar esas cualidades de forma más introspectiva que impulsiva.

El Ki diario es 3, un número vinculado al crecimiento, la creatividad y la expansión, pero que necesita foco para no dispersarse.

Afinidades y choques energéticos

En este día, las mejores conexiones se dan con los signos:

Rata

Búfalo

Dragón

Mono

Gallo

En cambio, el signo que entra en choque energético es el Tigre, por lo que se recomienda evitar confrontaciones o decisiones importantes si pertenecés a este animal del zodíaco chino.

Qué hacer y qué evitar según la energía

La energía disponible favorece actividades que conecten con lo espiritual y lo emocional. Es un buen momento para:

Orar o decretar

Hacer servicio social

Concebir proyectos

Ir al spa o a un espacio de agua

Cavar o trabajar la tierra

Por el contrario, no es recomendable:

Mudarse

Casarse

Viajar

Cambiar de lugar la cama

Este martes propone una pausa consciente. Más que avanzar a toda velocidad, la clave estará en alinearse con la energía, ordenar pensamientos y actuar con calma.