Horóscopo chino de hoy, según Ludovica Squirru: las predicciones para los 12 signos este viernes 10 de julio

El horóscopo chino de Ludovica Squirru continúa siendo una de las referencias más consultadas por quienes buscan orientación para afrontar el día. En pleno Año del Caballo y bajo la influencia del mes de la Cabra, la astróloga sostiene que julio invita a bajar el ritmo, reorganizar prioridades y prestar más atención a los vínculos y al equilibrio emocional.

La energía de este período favorece la reflexión antes que la impulsividad. Para algunos signos será una jornada ideal para avanzar con proyectos que ya estaban en marcha, mientras que otros deberán evitar decisiones apresuradas y concentrarse en cuidar su bienestar.

Horóscopo chino de hoy, signo por signo

Rata

Será un día favorable para resolver conversaciones pendientes. En el trabajo, la paciencia dará mejores resultados que la velocidad. En el plano afectivo, escuchar será más importante que hablar.

Búfalo

La constancia vuelve a convertirse en tu mejor herramienta. No te desesperes si los resultados tardan en llegar. La estabilidad económica comienza a construirse con pequeños pasos.

Tigre

La energía del día te impulsa a tomar la iniciativa, aunque conviene medir los riesgos. En el amor pueden aparecer novedades inesperadas si dejás atrás viejos resentimientos.

Conejo

La sensibilidad estará a flor de piel. Es un buen momento para fortalecer vínculos familiares y recuperar espacios de tranquilidad. Evitá absorber problemas ajenos.

Dragón

El carisma te abrirá puertas, especialmente en cuestiones laborales. Es una jornada favorable para negociar, presentar ideas o iniciar conversaciones importantes.

Serpiente

La intuición será tu mejor guía. Antes de tomar una decisión importante, escuchá tu percepción y no solo la opinión de los demás. También es un buen día para descansar.

Caballo

Como protagonista del año, sentirás una fuerte necesidad de movimiento. Sin embargo, la energía del mes de la Cabra te invita a actuar con más calma y evitar reacciones impulsivas.

Cabra

La influencia de tu propio mes potencia la creatividad y la empatía. Es una excelente jornada para proyectos artísticos, reuniones familiares o actividades que te generen bienestar.

Mono

Los cambios que venís esperando podrían comenzar a tomar forma. Mantené la mente abierta y no descartes propuestas diferentes a las habituales.

Gallo

La organización será clave para evitar contratiempos. Si ordenás prioridades desde temprano, el resto del día fluirá con mayor facilidad.

Perro

La lealtad y el compromiso serán reconocidos. Es un buen momento para fortalecer relaciones personales y laborales, siempre desde la honestidad.

Chancho

El día favorece los encuentros y los momentos compartidos. También puede aparecer una buena noticia vinculada con el dinero o un proyecto personal que parecía estancado.

Qué recomienda Ludovica Squirru para este momento del año

Según las predicciones de Ludovica Squirru, el mes de la Cabra representa un cambio de energía dentro del intenso Año del Caballo. Es un período para reorganizar la vida, recuperar fuerzas, fortalecer vínculos y actuar con mayor serenidad. La astróloga aconseja evitar decisiones apresuradas y aprovechar estas semanas para consolidar lo ya construido antes de iniciar nuevos desafíos.