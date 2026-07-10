Reforma del Banco Central: el nuevo plan del Gobierno para acelerar la desinflación

El Gobierno nacional activó un paquete de reformas financieras de «segunda generación» diseñadas para establecer las prioridades estructurales del programa macroeconómico. El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada con el objetivo de analizar las bases del anteproyecto de ley para la reforma integral del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa, impulsada técnicamente por el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausilli, busca robustecer de forma definitiva la independencia de la institución y neutralizar los riesgos asociados a la dominancia fiscal. Como publicó este medio, el plan oficial cuenta con el aval explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya vocera, Julie Kozack, ratificó que estas modificaciones regulatorias contribuirán a consolidar el proceso de desinflación del país.

Las metas del Ministerio de Economía y el frente cambiario

El diseño de las nuevas políticas financieras avanza en paralelo a la consolidación de las variables macroeconómicas clave que monitorea el Palacio de Hacienda. En el entorno presidencial esperan con especial expectativa que la inflación mensual de junio perfore el piso del 2% y que el riesgo país logre posicionarse de forma sostenida por debajo de los 400 puntos básicos tras los últimos pagos a bonistas.

Para complementar estas medidas de fondo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanzan en la redacción de una nueva Ley de Mercado de Capitales. Asimismo, las fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal para fijar nuevas pautas de seguridad jurídica para las inversiones.

El debate por la reactivación del crédito y el consumo local

A pesar del optimismo del mercado financiero, la administración libertaria enfrenta el desafío de coordinar el rumbo del programa con los indicadores de la economía real. Los reportes de consultoras privadas como 1816 encendieron alertas debido a que el crédito vinculado al consumo registró una contracción del 0,8% real en junio, mientras que la mora de las familias alcanzó un récord del 12,7%.

Al respecto, el viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció en declaraciones oficiales que la restauración de la confianza en la moneda nacional será un proceso progresivo y lento. De acuerdo con lo consignado por Infobae, el funcionario adelantó que el Gobierno nacional proyecta impulsar en el corto plazo alternativas de financiamiento en pesos y en dólares destinadas a reactivar sectores estratégicos como la construcción, descartando la aplicación de medidas artificiales o atajos monetarios.

La estrategia política de la Casa Rosada hacia las elecciones

En el plano político interno, la jefatura de Gabinete de Ministros admitió a Infobae que la percepción de alivio económico todavía no es generalizada entre los distintos sectores sociales. Ante este panorama, los equipos de comunicación gubernamental se centran en explicar a la ciudadanía que el proceso de estabilización requiere plazos más extensos para que los frutos del ajuste impacten de manera directa en el bolsillo de la población antes del inicio de la campaña electoral de 2027.

Por último, el oficialismo parlamentario avanza en el diseño de las reformas electorales prioritarias para la Casa Rosada, las cuales contemplan de forma central la suspensión o eliminación definitiva de las elecciones PASO. Desde el entorno presidencial consideran que, tras haber ordenado los roles de gestión interna y disipado los ruidos políticos recientes, el Poder Ejecutivo cuenta con el camino despejado para sostener las bases del programa económico durante los próximos meses.