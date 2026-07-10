Cerro Catedral inauguró una nueva boletería y ya supera los USD 40 millones en inversiones

La nueva Boletería Sur amplía la capacidad de atención en la base de Cerro Catedral y agiliza la compra y entrega de pases para la temporada 2026.

La temporada de invierno 2026 sigue sumando novedades en Cerro Catedral. Esta vez, el centro de esquí inauguró la nueva Boletería Sur, un espacio ubicado en la base de la montaña que permitirá agilizar la atención de los visitantes, ampliar la capacidad de venta de pases y acompañar el crecimiento que experimenta el destino durante los meses de nieve.

La obra se integra a un plan de inversiones que ya supera los 40 millones de dólares, destinado a modernizar la infraestructura del complejo y mejorar los servicios para esquiadores y peatones. Con esta incorporación, Catedral Alta Patagonia refuerza su apuesta por la innovación y por una experiencia cada vez más eficiente para quienes llegan a disfrutar de la montaña.

Uno de los principales avances es la implementación del sistema Axess AG, una tecnología utilizada en algunos de los centros de esquí más importantes del mundo que optimiza la venta presencial, agiliza la emisión de pases y mejora el control de los accesos. A esto se suma la digitalización del proceso de compra mediante la página web oficial y la aplicación móvil de Cerro Catedral.

Más allá de la infraestructura, las inversiones también tienen un fuerte impacto en la economía local. Desde la apertura de la temporada, el pasado 6 de julio, cientos de trabajadores retomaron sus tareas y la nueva boletería permitió incorporar nuevos puestos laborales para reforzar la atención durante el invierno.

La obra forma parte de un plan de inversiones que ya supera los USD 40 millones y busca mejorar la experiencia de quienes visitan la montaña.

El movimiento que genera Cerro Catedral trasciende las pistas. La actividad moviliza a escuelas de esquí, instructores, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, comercios, empresas de transporte y numerosos proveedores de Bariloche, conformando una de las cadenas de valor más importantes del turismo patagónico.

Además de mantener una dotación permanente durante todo el año, Catedral Alta Patagonia contribuye al sostenimiento de más de 3.500 puestos de trabajo indirectos, consolidando al complejo como uno de los principales motores económicos de la ciudad.

Con nuevas obras, incorporación de tecnología y mejoras permanentes en los servicios, Cerro Catedral continúa consolidando su posición como el centro de esquí más importante del país y uno de los grandes referentes de la nieve en Sudamérica, en una temporada que busca seguir elevando la calidad de la experiencia para quienes eligen Bariloche cada invierno.