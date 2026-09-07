Horóscopo chino de Ludovica Squirru: los signos que se sentirán afectados por la energía de la Madera Yin en septiembre

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones y anticipó que septiembre abrirá un nuevo período energético donde los astros marcarán el rumbo de los animales del zodíaco chino.

La astróloga señaló que serán semanas intensas que exigirán decisiones firmes y mayor esfuerzo; no obstante, destacó que cuatro signos se verán afectados por la energía de la Madera Yin.

Los signos afectados por la energía de la Madera Yin

Ludovica Squirru explicó que en el horóscopo chino, «la energía de Madera Yin trae un clima de revisión, paciencia y trabajo silencioso: todo aquello que parecía estancado puede empezar a encontrar un nuevo orden, siempre que no se fuercen los tiempos».

En este sentido detalló que durante el noveno mes del año, el Búfalo actuará como regente del período e impulsará la necesidad de construir bases firmes, ordenar entornos y recuperar la estabilidad. En ese sentido, señaló que este «será uno de los signos más movilizados por esta energía».

Por su parte, la Cabra operará como el signo de choque, por lo que deberá postergar mudanzas, contratos o compromisos importantes, dado que este ciclo «puede activar dudas, sensibilidad o cierta resistencia frente a decisiones que requieren más solidez».

En tanto, la Rata contará con afinidad astrológica para ordenar ideas, resolver problemas cotidianos y reestructurar sus rutinas de manera práctica, ya que «aparece entre los signos favorecidos y puede recibir una ayuda especial para pensar con más claridad».

Asimismo, la Serpiente aprovechará el momento para agudizar su intuición, procesar emociones y tomar distancia saludable de situaciones confusas, dado que la influencia de Madera Yin «potencia su capacidad de observación».

La clave compartida para los cuatro animales zodiacales radicará en evitar el exceso de análisis y la búsqueda de resultados inmediatos. De esta manera, el trabajo constante durante septiembre permitirá cerrar etapas inconclusas para reiniciar proyectos con mayor solidez en el futuro cercano.