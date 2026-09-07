Mhoni Vidente: los cinco signos que destraban ascenso, dinero extra y éxito este lunes 7 de septiembre
El arranque de semana llega con una carga astral potente y cartas del tarot que anticipan giros clave en el dinero, los negocios y la salud.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026, revelando cuáles serán las jornadas clave y las advertencias que cada signo deberá atender para cerrar negocios y evitar fraudes o traiciones.
El mapa del zodiaco expone oportunidades de viajes, ascensos laborales y la urgencia de cuidar las finanzas personales frente a tránsitos tensos.
Las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo
- Aries (El Juicio): semana para poner papeles en regla y pisar fuerte hacia el éxito. Día clave: viernes 11. Se proyecta un viaje laboral para conectar con personas de poder y la oportunidad de sumar capacitaciones en idiomas o liderazgo. Finanzas: números mágicos 05, 27 y 33 (colores rojo y amarillo).
- Tauro (El Ermitaño): vientos de estabilidad económica y resoluciones del pasado. Día clave: martes. Se abren propuestas de ascenso laboral, aunque deberás cuidar la salud hormonal y evitar discusiones con jefes o personas del pasado. Finanzas: números 11, 17 y 69 (rojo y azul).
- Géminis (El Mundo): semana marcada por viajes, trámites bancarios y firma de contratos ventajosos. Día clave: miércoles. Atención a los dolores de cabeza por estrés y esquivá los chismes en la oficina sobre amores cruzados. Finanzas: números 04, 14 y 26 (verde y rojo).
- Cáncer (El Sol): momento de brillo, reordenamiento de horarios y nuevas alianzas de negocios. Día clave: jueves. La intuición te acerca a gente con capacidad de decisión. Cuidá la digestión y no te cargues con dilemas familiares ajenos. Finanzas: números 19, 31 y 52 (azul y blanco).
- Leo (As de Oros): inyección de dinero extra, pago de deudas y renegociación de gastos. Día clave: lunes. Mantené la firmeza en la oficina, pero alerta roja: cuidate de fraudes o socios manipuladores. Finanzas: números 03, 12 y 25 (blanco y azul).
- Virgo (La Torre): tiempo propicio para edificar patrimonio, comprar bienes o invertir en proyectos a largo plazo. Día clave: jueves. Llega cobro de dinero adeudado y se despejan las tensiones financieras. Cuidá la cabeza y la carga de estrés. Finanzas: números 15, 24 y 72 (azul y blanco).
- Libra (La Estrella): brillo personal y capacidad para encarar estudios vinculados a redes sociales o tecnología. Día clave: miércoles. Se destraban trámites y aparecen soluciones a conflictos viejos. Evitá discusiones estériles en el trabajo. Finanzas: números 07, 41 y 44 (blanco y negro).
- Escorpio (La Rueda de la Fortuna): impulso directo al crecimiento profesional y fin del victimismo. Día clave: martes. Entran llamadas importantes y propuestas de nuevos contratos. Ojo con descuidar la alimentación o caer en estafas callejeras. Finanzas: números 01, 18 y 43 (verde y rojo).
- Sagitario: golpe de suerte y flujo de dinero rápido. Día clave: viernes. Es momento de hacer balance del capital acumulado durante el año y blindarse de envidias o malas intenciones en el ambiente laboral. Finanzas: números 08, 16 y 27.
- Capricornio (As de Copas): Se concreta el ascenso laboral o bono económico que esperabas. Semana de alta exigencia académica y laboral. En lo afectivo, un amigo cercano puede cambiar el tono de la relación: poné límites claros. Finanzas: números 06, 30 y 57 (rojo y amarillo).
- Acuario (El Carruaje): Movimiento, reuniones decisivas con jefes y ratificación como pieza clave en nuevos proyectos. Mantené la prudencia para invertir en casa o vehículo propio y evitá peleas por celos profesionales. Finanzas: números 02, 35 y 37 (rojo y azul).
- Piscis (El Loco): Giro para soltar miedos, encarar desafíos y saldar deudas pasadas. Si el trabajo actual no rinde, es tiempo de salir a buscar alternativas. Ojo con la reaparición de un viejo amor: evaluá bien las intenciones antes de ceder. Finanzas: números 20, 23 y 38 (verde y blanco).
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