Mhoni Vidente: los cinco signos que destraban ascenso, dinero extra y éxito este lunes 7 de septiembre

La reconocida astróloga Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026, revelando cuáles serán las jornadas clave y las advertencias que cada signo deberá atender para cerrar negocios y evitar fraudes o traiciones.

El mapa del zodiaco expone oportunidades de viajes, ascensos laborales y la urgencia de cuidar las finanzas personales frente a tránsitos tensos.

Las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo