Ritual de buena fortuna para este 12 de noviembre: cómo aprovechar la energía de la Luna menguante

Según astrólogos y maestros de Feng Shui consultados por medios como TN, El Cronista y AD Magazine, el 12 de noviembre se presenta como un día de transición energética, marcado por la Luna menguante, símbolo de limpieza y renovación.

Este momento lunar invita a soltar lo que ya no suma, poner orden en la casa y en la mente, y preparar el terreno para lo que viene. En el calendario chino, el mes del Cerdo de Madera también impulsa la búsqueda de calma, gratitud y estabilidad.

El ritual del vaso con monedas: paso a paso

Inspirado en la tradición del Feng Shui, este ritual busca activar la energía de la abundancia desde un gesto simple y simbólico.

Qué necesitás:

Un vaso de vidrio transparente.

Agua limpia (preferiblemente filtrada o de lluvia).

Cinco a siete monedas metálicas (doradas o de cobre).

Una vela dorada o amarilla.

Papel y lápiz para escribir tu intención.

Cómo hacerlo:

Prepará el espacio. Ordená y ventilá el lugar donde vas a realizar el ritual. Según el Feng Shui, la energía fluye mejor en ambientes despejados. Colocá el vaso con agua y las monedas en un rincón visible del hogar, preferentemente en el sector sureste (asociado a la prosperidad). Encendé la vela dorada al lado y escribí en el papel una frase de intención positiva, como: “Abro mis caminos de prosperidad” o “Agradezco el orden y la claridad que llegan a mi vida”. Visualizá el cambio. Mientras la vela arde, imaginá cómo esa intención se manifiesta. Sentí alivio y ligereza, como si soltaras lo que ya no necesitás. Dejá el vaso en su lugar. Podés mantenerlo durante toda la semana. Si el agua se enturbia, cambiala: representa la renovación constante de la energía.

Un gesto consciente para atraer bienestar

Especialistas en energía y astrología —citados por El Cronista y Canal 26— destacan que la Luna menguante es el momento ideal para agradecer, ordenar y descansar, más que para iniciar proyectos. Por eso, el ritual del 12 de noviembre no busca pedir más, sino armonizar lo que ya existe.

Los colores amarillo y dorado representan luz, claridad mental y riqueza espiritual, por lo que encender una vela de ese tono ayuda a equilibrar la energía del hogar.

Desde el Valle hasta la cordillera: una pausa consciente

En estos días donde el ritmo suele ser acelerado, este 12 de noviembre puede ser una oportunidad para bajar un cambio, compartir un mate tranquilo o simplemente observar la Luna menguante desde la ventana.

Cada pequeño gesto —ordenar un espacio, agradecer lo que se tiene, encender una vela— puede convertirse en una forma de atraer buena fortuna.

Porque más allá del ritual, lo importante es la intención: abrir el corazón a nuevos comienzos y permitir que la energía fluya con serenidad.

