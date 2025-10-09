Horóscopo Chino jueves 9 de octubre 2025: predicciones hoy para tu signo animal

¡Que la energía del nuevo día te guíe! Develamos el Horóscopo Chino de HOY, jueves 9 de octubre 2025. La astrología oriental tiene un mensaje ancestral para vos, lector/a, con las predicciones clave para cada signo animal.

Descubrí ahora mismo qué susurran los astros en el Horóscopo Chino sobre tu destino: el amor, el trabajo y las finanzas. ¡No te quedes con la duda! Repasá qué te depara el futuro este jueves 9 de octubre 2025.

Horóscopo Chino: predicciones de la astrología oriental para el jueves 9 de octubre 2025, signo por signo

RATA: jueves 9 de octubre 2025.

No te caigas cuando de verdad puedes seguir en pie, necesitas más fuerza, estás perdiendo vitalidad y eso no es bueno para tu vida, tampoco para tu avance en el futuro.

BÚFALO: jueves 9 de octubre 2025.

No hay que temer a los cambios, muchas veces, el perder un trabajo o terminar una relación puede verse como el fin del mundo, pero no lo es, solo es otro paso.

TIGRE: jueves 9 de octubre 2025.

No dejes de intentar un mejor camino ahora, si puedes desviarte un poco del que, y tienes o si quieres comenzar de nuevo, nada está prohibido, es por tu felicidad.

CONEJO: jueves 9 de octubre 2025.

Tienes muy buenas intenciones con los demás, por eso, el día de hoy, solo necesitas ayudar a quien se lo merezca, no hagas cosas por quienes no se ayudan a sí mismos.

DRAGÓN: jueves 9 de octubre 2025.

No te sientas culpable por no hacer las cosas que debes todo el tiempo, también es bueno tener espacios de ocio o para divertirte en cosas que no son productivas de verdad.

SERPIENTE: jueves 9 de octubre 2025.

Si no piensas decir la verdad sobre un tema que interesa a todos, al menos, no te sientas culpable por ello, si vas a esconder algo personal, entonces quédate tranquilo con ello.

CABALLO: jueves 9 de octubre 2025.

No estás viendo bien las cosas que pueden ayudarte a tener una buena salud, cuando realmente te das cuenta de que puedes avanzar mucho más, es cuando estás bien.

CABRA: jueves 9 de octubre 2025.

Siempre hay que ser consciente de que las palabras que emitimos hacia los demás tendrán un impacto en ellos, por eso no es bueno hablar cuando uno está enfadado.

MONO: jueves 9 de octubre 2025.

Muchas personas confunden la templanza con tener una actitud pasiva en la vida y dejar que otros te manejen a su antojo, no dejes que eso te pase a ti, escoge solo la tranquilidad.

GALLO: jueves 9 de octubre 2025.

Una vez que hayas aclarado el problema que tenías con una persona, queda la parte donde reconstruyen su relación, si es que se puede claro está, no dejes que el orgullo gane.

PERRO: jueves 9 de octubre 2025.

Si estás deseando mayor estabilidad en tu vida, necesitas primero deshacerte de los malos sentimientos que tienes arraigados en ti desde el pasado, no lo olvides.

CHANCHO: jueves 9 de octubre 2025.