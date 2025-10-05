¿Por qué se canceló la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario?

La reconocida astróloga y escritora, Ludovica Squirru, se encuentra en el centro de una inesperada polémica tras la cancelación de su evento de presentación. La actividad, programada originalmente para este sábado en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, era el lanzamiento oficial de su nuevo éxito editorial: el libro «Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego». ¿Qué hay detrás de esta repentina decisión? Te contamos todos los detalles de la controversia que envuelve a la figura de la astróloga.

Ludovica Squirru en medio de una inesperada polémica: ¿qué pasó con la presentación del nuevo libro?

Ludovica Squirru en medio de una inesperada polémica: ¿por qué no presentó su libro en el Planetario?

La convocatoria de Ludovica Squirru para presentar su libro más reciente en el Planetario de Ciudad de Buenos Aires desató una controversia, que incluyó a personal de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA) y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Días antes del evento, la Asociación Argentina de Astronomía (AAA) pidió la «cancelación inmediata» de la presentación del libro de Ludovica Squirru en el Planetario, ante las autoridades del gobierno porteño. El espacio había sido solicitado y alquilado por la editorial dueña del título.

Es que las comunidades científica y cultural manifestaron su claro desacuerdo con la elección del Planetario como sede para la presentación del libro de Ludovica Squirru. Desde la AAA, argumentaron que el evento es «un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario«.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicó que alquiló el Planetario a la editorial que publica a Ludovica Squirru, una práctica común con otros espacios públicos y con otras actividades que se hacen en el lugar. Según información pública, el alquiler de la sala de proyección del Planetario fuera del horario de actividades normales tenía un costo de $3 millones en marzo 2025.