Horóscopo Chino kármico para este sábado 29 de noviembre de 2025: qué energía activa cada signo

El sábado 29 de noviembre de 2025 llega con una vibración marcada por movimientos internos, claridad emocional y decisiones que se postergaron pero ya no pueden patearse. La energía kármica del día invita a ordenar prioridades, hacer cierres y evitar discusiones inútiles, especialmente en relaciones y temas económicos.

A continuación, la energía para cada signo del horóscopo chino.

Predicciones kármicas para cada signo – sábado 29 de noviembre 2025

RATA

Energía kármica: introspección.

Día ideal para revisar decisiones recientes y ajustar el rumbo. Evitá actuar por impulso. Una conversación sincera trae alivio.

BÚFALO / BUEY

Energía kármica: estabilidad recuperada.

Se ordena un tema económico que venía trabado. No te apures: el éxito es lento pero seguro.

TIGRE

Energía kármica: confrontación necesaria.

Algo que venías evitando sale a la luz. Si hablás desde la verdad, ganás respeto.

CONEJO

Energía kármica: sensibilidad alta.

Cuidá tu energía. Personas demandantes podrían agotarte. Evitá sobrecargarte de obligaciones.

DRAGÓN

Energía kármica: impulso creativo.

Nueva idea, proyecto o decisión laboral. Anotá todo porque puede convertirse en un gran avance para diciembre.

SERPIENTE

Energía kármica: claridad emocional.

Ves con nitidez quién suma y quién resta. Soltás una carga afectiva que ya no iba más.

CABALLO

Energía kármica: movimiento.

El día trae desplazamientos, mensajes inesperados y decisiones rápidas. No digas que sí sin evaluar.

CABRA

Energía kármica: equilibrio.

Reencuentro interno. Te volvés a sentir en eje. Buen día para terapias, descanso o naturaleza.

MONO

Energía kármica: soluciones.

Situaciones que parecían trabadas se acomodan casi solas. La comunicación fluye mejor.

GALLO

Energía kármica: orden y estrategia.

Necesitás reorganizar prioridades. Excelente día para ordenar papeles, cuentas o asuntos pendientes.

PERRO

Energía kármica: protección.

Personas clave aparecen para ayudarte o apoyarte. Confianza y alivio emocional.

CERDO / CHANCHO

Energía kármica: apertura.

Noticias positivas en lo laboral o económico. Buen día para avanzar en trámites o inversiones pequeñas.