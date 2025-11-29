Horóscopo Chino kármico para este sábado 29 de noviembre de 2025: qué energía activa cada signo
El sábado 29 de noviembre de 2025 llega con una vibración marcada por movimientos internos, claridad emocional y decisiones que se postergaron pero ya no pueden patearse. La energía kármica del día invita a ordenar prioridades, hacer cierres y evitar discusiones inútiles, especialmente en relaciones y temas económicos.
A continuación, la energía para cada signo del horóscopo chino.
Predicciones kármicas para cada signo – sábado 29 de noviembre 2025
RATA
Energía kármica: introspección.
Día ideal para revisar decisiones recientes y ajustar el rumbo. Evitá actuar por impulso. Una conversación sincera trae alivio.
BÚFALO / BUEY
Energía kármica: estabilidad recuperada.
Se ordena un tema económico que venía trabado. No te apures: el éxito es lento pero seguro.
TIGRE
Energía kármica: confrontación necesaria.
Algo que venías evitando sale a la luz. Si hablás desde la verdad, ganás respeto.
CONEJO
Energía kármica: sensibilidad alta.
Cuidá tu energía. Personas demandantes podrían agotarte. Evitá sobrecargarte de obligaciones.
DRAGÓN
Energía kármica: impulso creativo.
Nueva idea, proyecto o decisión laboral. Anotá todo porque puede convertirse en un gran avance para diciembre.
SERPIENTE
Energía kármica: claridad emocional.
Ves con nitidez quién suma y quién resta. Soltás una carga afectiva que ya no iba más.
CABALLO
Energía kármica: movimiento.
El día trae desplazamientos, mensajes inesperados y decisiones rápidas. No digas que sí sin evaluar.
CABRA
Energía kármica: equilibrio.
Reencuentro interno. Te volvés a sentir en eje. Buen día para terapias, descanso o naturaleza.
MONO
Energía kármica: soluciones.
Situaciones que parecían trabadas se acomodan casi solas. La comunicación fluye mejor.
GALLO
Energía kármica: orden y estrategia.
Necesitás reorganizar prioridades. Excelente día para ordenar papeles, cuentas o asuntos pendientes.
PERRO
Energía kármica: protección.
Personas clave aparecen para ayudarte o apoyarte. Confianza y alivio emocional.
CERDO / CHANCHO
Energía kármica: apertura.
Noticias positivas en lo laboral o económico. Buen día para avanzar en trámites o inversiones pequeñas.
