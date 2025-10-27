Horóscopo Chino: Traición en puerta antes de noviembre 2025 para cuatro signos del zodíaco

Según las más recientes lecturas del Horóscopo Chino, la última semana de octubre de 2025 estará marcada por energías de conflicto, celos y traiciones para algunos signos. Este período, previo al inicio del nuevo ciclo energético de noviembre 2025, funcionará como una etapa de revelaciones: relaciones que parecían estables podrían mostrar su lado oculto y ciertos vínculos podrían romperse para siempre.

Los astrólogos orientales advierten que la influencia combinada del Dragón de Madera —animal regente del año 2025— y la transición lunar hacia noviembre puede generar tensiones emocionales y malos entendidos en los ámbitos laboral y afectivo.

Traición en puerta antes de noviembre 2025 para cuatro signos del zodíaco chino

“Es una semana para estar atentos y no reaccionar impulsivamente. Todo lo que se revele servirá para liberar cargas y dejar atrás relaciones que ya no vibran en armonía”, señalaron los expertos en astrología china.

Serpiente

Las personas de este signo podrían experimentar una traición en el entorno laboral o de amistad. La recomendación es mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas. A veces, descubrir la verdad es la llave para avanzar hacia vínculos más sinceros.

Caballo

El Caballo enfrentará una semana de tensiones emocionales. Podrían salir a la luz secretos o comentarios que provoquen desconfianza. Los astrólogos aconsejan escuchar más y hablar menos, y evitar discusiones innecesarias.

Mono

Este signo estará especialmente sensible a los engaños o manipulaciones. Antes de noviembre, los nacidos bajo el signo del Mono deberán proteger su energía y alejarse de personas que restan en lugar de sumar.

Gallo

En el caso del Gallo, la advertencia llega en el plano afectivo. Mhoni Vidente y otros astrólogos chinos coinciden en que podría haber desilusiones amorosas o la aparición de alguien del pasado que busca confundir. Encender una vela blanca y meditar ayuda a recuperar el equilibrio.

Un cierre necesario para estos animales

Aunque las traiciones duelan, los maestros del horóscopo chino recuerdan que esta energía no llega para castigar, sino para limpiar. Las verdades que salgan a la luz permitirán a estos signos cerrar ciclos y preparar el terreno para la abundancia y los nuevos comienzos de noviembre.

“No temas lo que termina, agradecé lo que se revela. Lo que se va ahora, abre espacio para algo mucho mejor”, concluye el mensaje energético para esta semana.