Los 5 signos que recibirán abundancia y riqueza en la última semana de octubre 2025, según Mhoni Vidente

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente anticipó que la última semana de octubre de 2025 estará marcada por una fuerte energía de prosperidad y renovación económica para varios signos del zodíaco. Según explicó, el cierre del mes traerá un movimiento energético positivo impulsado por el portal 10/10 y la influencia de Venus y Júpiter, planetas asociados con la suerte, el dinero y el crecimiento personal.

“Se abren caminos económicos y llegan oportunidades que estaban detenidas. Algunos signos tendrán la posibilidad de saldar deudas o iniciar proyectos que les traerán éxito financiero antes de fin de año”, afirmó Mhoni en sus más recientes predicciones.

Recibirán abundancia y riqueza en la última semana de octubre 2025, según Mhoni Vidente

Tauro

Los taurinos recibirán un impulso económico inesperado. Pueden ser pagos atrasados, aumentos o ingresos por trabajos adicionales. Mhoni recomienda mantener la mente abierta y no rechazar propuestas nuevas, porque podrían convertirse en una fuente estable de dinero.

Cáncer

Para Cáncer, la astróloga predice un cierre de mes con energía de renovación y abundancia emocional y material. Personas cercanas podrían ofrecer ayuda o colaboración que abrirá nuevas puertas profesionales. Es momento de confiar en los vínculos.

Virgo

Los virginianos estarán favorecidos por la energía de la organización y la productividad. Mhoni señala que un proyecto iniciado hace semanas comenzará a dar frutos. Además, recomienda encender una vela dorada el 27 de octubre para potenciar la entrada del dinero.

Capricornio

La última semana de octubre traerá buenas noticias en el ámbito laboral y económico para Capricornio. Según Mhoni, es momento de cosechar lo trabajado durante el año: aumentos, reconocimientos y acuerdos que aseguran estabilidad financiera.

Piscis

Piscis será uno de los signos más beneficiados con la energía de cierre del mes. “El dinero fluye fácilmente cuando la intuición guía las decisiones”, explicó Mhoni. La astróloga sugiere hacer un pequeño ritual con canela y laurel para mantener abierta la vibración de la prosperidad.

Energía de cierre y nuevos comienzos

La última semana de octubre se perfila como una etapa ideal para manifestar abundancia, limpiar energías negativas y activar proyectos. Mhoni Vidente también aconseja agradecer cada ingreso y no gastar impulsivamente, ya que “la energía del dinero responde a la gratitud y a la intención con la que se usa”.

Con este cierre energético positivo, varios signos se preparan para iniciar noviembre con estabilidad, claridad y prosperidad económica.