Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco con más chances de ser infieles en noviembre
Según los astrólogos, la energía planetaria de noviembre despierta pasiones intensas, deseos ocultos y tentaciones difíciles de controlar.
Noviembre se siente en el zodíaco como un mes de intensidad emocional, búsqueda de la verdad y, para algunos, una inyección de aventura. La influencia de la temporada de Escorpio, sumada al reciente ingreso de Mercurio en Sagitario, crea un cóctel de pasión y deseo de libertad que pone a prueba la fidelidad de varios signos.
Según los análisis astrológicos, mientras algunos buscan la profundidad y el compromiso, otros se sienten impulsados por la necesidad de nuevos estímulos.
A continuación, revelamos qué signos están en la mira de la astrología como los más propensos a ser infieles durante este mes, y cuáles son sus principales motivaciones.
El Top 3: Buscadores de Estímulos y Libertad
Estos signos, por su naturaleza aventurera y su necesidad de constante novedad, encabezan la lista de «tentados» en noviembre.
1. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
- ¿Por qué en noviembre?: Con su regente, Júpiter, y ahora Mercurio (el planeta de la comunicación y los viajes) dándole energía, Sagitario se siente invencible y libre. Su deseo de aventura se intensifica, buscando la adrenalina y la emoción de lo desconocido. Si sienten que la relación actual es monótona o les «ata», buscarán una escapada, ya sea emocional o física.
- La Tentación: La facilidad para entablar nuevas conversaciones interesantes y la alta energía social.
2. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
- ¿Por qué en noviembre?: Géminis necesita una estimulación mental constante. Su naturaleza dual y su curiosidad insaciable los hacen propensos a coquetear y a buscar conexiones intelectuales fuera de su pareja si la rutina se apodera de la relación. Su habilidad para comunicarse con cualquiera facilita el terreno para la infidelidad.
- La Tentación: El aburrimiento. Si no encuentran variedad y diálogo en casa, su mente inquieta buscará un nuevo tema de conversación, y a la persona que lo traiga.
3. Aries (21 de marzo – 19 de abril)
- ¿Por qué en noviembre?: El signo del Fuego es impulsivo y pasional. Aries se rige por el deseo del momento y el desafío de la conquista. Si la pareja no les brinda la admiración que necesitan o si sienten que la relación se estanca, su impaciencia los lleva a buscar emociones fuertes fuera, actuando antes de medir las consecuencias.
- La Tentación: El deseo de conquista. Necesitan sentirse vivos a través de la acción y la pasión inmediata.
Los otros signos bajo la lupa astrológica
Aunque no están en el Top 3, estos signos pueden enfrentar desafíos a su fidelidad debido a factores emocionales o de ego:
- Leo (23 de julio – 22 de agosto): Leo necesita ser el centro de atención y admiración. Si su pareja no le da el reconocimiento constante que su ego exige, podría buscar validación y cumplidos fuera, usando la infidelidad como un refuerzo de su autoestima.
- Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre): Escorpio es intensamente leal si ama de verdad, pero es el signo de la pasión y el misterio. Si la conexión sexual o emocional con su pareja falla, su intensidad puede llevarlo a buscarla en otro lugar. Además, si se siente herido o traicionado, su necesidad de «devolver el golpe» puede ser un motor para la infidelidad.
- Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): Piscis es romántico y empático, pero su tendencia a idealizar las relaciones y su sensibilidad lo hacen vulnerable. Si se siente incomprendido en casa, puede buscar consuelo y refugio emocional en otra persona, confundiendo la empatía con la conexión romántica.
