Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco con más chances de ser infieles en noviembre

Noviembre se siente en el zodíaco como un mes de intensidad emocional, búsqueda de la verdad y, para algunos, una inyección de aventura. La influencia de la temporada de Escorpio, sumada al reciente ingreso de Mercurio en Sagitario, crea un cóctel de pasión y deseo de libertad que pone a prueba la fidelidad de varios signos.

Según los análisis astrológicos, mientras algunos buscan la profundidad y el compromiso, otros se sienten impulsados por la necesidad de nuevos estímulos.

A continuación, revelamos qué signos están en la mira de la astrología como los más propensos a ser infieles durante este mes, y cuáles son sus principales motivaciones.

El Top 3: Buscadores de Estímulos y Libertad

Estos signos, por su naturaleza aventurera y su necesidad de constante novedad, encabezan la lista de «tentados» en noviembre.

1. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

¿Por qué en noviembre?: Con su regente, Júpiter, y ahora Mercurio (el planeta de la comunicación y los viajes) dándole energía, Sagitario se siente invencible y libre. Su deseo de aventura se intensifica, buscando la adrenalina y la emoción de lo desconocido. Si sienten que la relación actual es monótona o les «ata», buscarán una escapada, ya sea emocional o física.

La Tentación: La facilidad para entablar nuevas conversaciones interesantes y la alta energía social.

2. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

¿Por qué en noviembre?: Géminis necesita una estimulación mental constante. Su naturaleza dual y su curiosidad insaciable los hacen propensos a coquetear y a buscar conexiones intelectuales fuera de su pareja si la rutina se apodera de la relación. Su habilidad para comunicarse con cualquiera facilita el terreno para la infidelidad.

La Tentación: El aburrimiento. Si no encuentran variedad y diálogo en casa, su mente inquieta buscará un nuevo tema de conversación, y a la persona que lo traiga.

3. Aries (21 de marzo – 19 de abril)

¿Por qué en noviembre?: El signo del Fuego es impulsivo y pasional. Aries se rige por el deseo del momento y el desafío de la conquista. Si la pareja no les brinda la admiración que necesitan o si sienten que la relación se estanca, su impaciencia los lleva a buscar emociones fuertes fuera, actuando antes de medir las consecuencias.

La Tentación: El deseo de conquista. Necesitan sentirse vivos a través de la acción y la pasión inmediata.

Los otros signos bajo la lupa astrológica

Aunque no están en el Top 3, estos signos pueden enfrentar desafíos a su fidelidad debido a factores emocionales o de ego: