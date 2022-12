Horóscopo de hoy 29 de diciembre 2022, signo por signo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4)

HOY: La ansiedad propia de cualquier cambio se disipará el día de hoy, ya que un amigo traerá una excelente noticia.

AMOR: La convivencia no es lo que imaginabas. Sé sincero y expresa lo que sientes, así lograrás una relación más armónica.

RIQUEZA: Siempre encontraste una solución a tus problemas económicos, no tienes de qué preocuparte porque esta vez también la hallarás.

BIENESTAR: No te conformes con lo que tienes, si vives en la resignación nunca lograrás progresar en ningún ámbito. Sé un poco más ambicioso.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

HOY: Si le prestas más atención a tu futuro laboral, es probable que surjan oportunidades interesantes y conozcas personas influyentes.

AMOR: No pretendas que tu pareja viva su vida a la sombra de la tuya. Dale un poco de libertad o terminará dejándote.

RIQUEZA: Las deudas se hacen cada vez más difíciles de saldar. Busca ayuda económica, pero no de un amigo porque habrá conflictos.

BIENESTAR: Una sesión semanal de masajes puede ayudarte a superar ese malestar corporal que estás sintiendo por trabajar tanto.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

HOY: Sabes lo que quieres y cómo lo quieres. Por eso, no vaciles a la hora de tomar decisiones, por más drásticas que puedan resultar.

AMOR: Trata de avivar la pasión en la pareja con una salida romántica e implementando lencería erótica y, por qué no, algún juguetito.

RIQUEZA: Tienes las energías puestas en tu trabajo y eso hace que descuides lo que pasa en tu hogar. Presta más atención a los tuyos.

BIENESTAR: Posibilidades de nuevas amistades. Un cambio de ámbito te pondrá en contacto con personas de otra generación, que renovarán tu vida.

CANCER (del 22/06 al 23/07)

HOY: Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque serás el centro de atención.

AMOR: Que la relación retome su camino de armonía a través del diálogo y la sinceridad. No trates de arreglar las cosas discutiendo.

RIQUEZA: Deberás elegir entre dos alternativas y ambas parecen muy redituables. Pero cuidado, sólo una puede garantizarte ganancias.

BIENESTAR: Una dieta rica en fibras te ayudará a bajar esos kilitos que tienes de más y tonificar tu cuerpo. Pero no caigas en la tentación de los dulces.

LEO (del 24/07 al 23/08)

HOY: Si no quieres pelearte con tu familia, lo mejor es que calles ciertos comentarios. A veces es mejor optar por el silencio.

AMOR: El amor se hará presente de la manera más inesperada. Estate atento porque cuando menos lo esperes, aparecerá.

RIQUEZA: Los colegas envidian tu capacidad de resolución. Es tu caballito de batalla ante tus jefes, pero que tampoco sea el único.

BIENESTAR: No te creas el ombligo del mundo, así que comienza por ser más humilde y mejor persona. De lo contrario, te quedarás solo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

HOY: Tu sensibilidad te hará percatar de situaciones que antes pasaban desapercibidas. Te sorprenderá ver lo que te perdías.

AMOR: Tu pareja y tú han llegado a un punto de la relación donde el matrimonio es el siguiente paso. Anímate a pedirle casamiento.

RIQUEZA: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito del grupo. No pienses sólo en los intereses particulares.

BIENESTAR: Tu manía de hablar de más hará que tus comentarios lleguen a oídos equivocados y se generen conflictos. Cuidado con lo que dices.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

HOY: Te encontrarás impulsivo e irracional. Si deseas evitar contratiempos, piensa las cosas dos veces antes de actuar.

AMOR: Si dejas de lado tus celos, podrás disfrutar de manera plena este momento. Tu pareja es fiel, no tienes de qué preocuparte.

RIQUEZA: Buscarás el consejo de un colega y sólo hallarás indiferencia. No desesperes, mejor sigue tu instinto que no se equivocará.

BIENESTAR: Tu forma de ser hará que en cada ámbito que te muevas, generes amistades. Pero sé más selectivo, no todas son sinceras.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

HOY: Considera hacer ciertos cambios en tu estilo de vida hoy, porque los planetas te procuran una situación más segura en la vida.

AMOR: No permitas que nadie te aconseje sobre tu relación. Ya eres lo suficientemente adulto para dejar que se entrometan en tu vida.

RIQUEZA: Llevarás los problemas laborales a tu hogar y la convivencia en familia se tornará insoportable. Trata de calmar las aguas.

BIENESTAR: La nostalgia te invadirá y sentirás pena por relaciones que no pudieron ser y amistades frustradas. No vivas pendiente del pasado.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

HOY: Cuanto más hagas para que las cosas sucedan, más demorarán en suceder. No te apresures, deja que el destino te sorprenda.

AMOR: No pongas excusas para justificar tus engaños. Lo hecho, hecho está, así que enfrenta las consecuencias de lo que provocaste.

RIQUEZA: Si puedes superar los problemas que se te presentarán en este período, luego no habrá nada que pueda bajarte del podio.

BIENESTAR: Cuando todo parece estar en calma, es bueno que tú estés alerta. Grandes cambios están por ocurrir y es bueno estar preparado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

HOY: Sabes que ese no es el camino, pero igualmente sigues intentando. Prueba con otras alternativas y tu vida cambiará para bien.

AMOR: No te dejes llevar por esos celos sin sentido, porque tu pareja no tiene ojos para otra persona que no seas tú.

RIQUEZA: Siempre con la sonrisa y la amabilidad a flor de piel, logras que los demás confíen en ti. Ese es el secreto para el éxito.

BIENESTAR: Una ola de hechos imprevistos te dejará anonadado, sin saber qué hacer. No desesperes, lo mejor es que actúes en base a lo que sucede.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

HOY: No permitas que te digan cómo debes actuar. Tú eres el responsable de tu vida y sabes cómo proceder ante los giros del destino.

AMOR: La pasión del comienzo se fue enfriando. Replantéate la relación que tienes. Busca en tu corazón, ahí está la respuesta.

RIQUEZA: Hay varias propuestas en puerta, pero ten cuidado porque no todas son redituables. Analiza bien cada una.

BIENESTAR: Una mudanza o un nuevo trabajo le aportarán a tu vida ese cambio interior que estás necesitando. Ponte en marcha.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

HOY: En el trabajo se generarán rumores sobre ti. Trata de descubrir el origen de esos chismes y que no sigan circulando.

AMOR: Ustedes tienen una relación con una gran carga erótica, pero hay diferencias importantes que no logran saldarlas.

RIQUEZA: No pienses que tu jefe está en tu contra. El problema es que tu actitud para con él no es la mejor. Trata de mejorarla.

BIENESTAR: Dejar los vicios y dedicarle un poco más tiempo a alguna actividad física, es una buena opción para tu abandonado cuerpo.