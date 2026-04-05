Horóscopo de hoy domingo 5 de abril: las predicciones en el amor y el dinero para los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberás replantearte tu forma de encarar la relación sentimental por la que estás pasando. Deja de lado el egoísmo. Amor: Serás blanco de cuestionamientos por parte de tu pareja respecto a días pasados. Muéstrale que no tienes nada que ocultar. Riqueza: Muéstrate serio y comprometido en tu trabajo. De esta manera te garantizarás el respeto de tus superiores. Bienestar: No dejes de lado tu vida social completamente por tener un ritmo laboral acelerado. Procura hacerte tiempo para las amistades o el amor.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades. Amor: Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja. Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral. Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco, solo necesitabas paciencia. Amor: Jornada propicia para una velada romántica de principio a fin. Procura compartir cada momento junto a tu pareja. Riqueza: Ciertas falencias cometidas en tiempos pasados saldrán a relucir durante la jornada de hoy. Enfréntalas debidamente. Bienestar: Deberás tomar conciencia de que no podrás mantener este estilo de vida despreocupado mucho más tiempo. Se vaticinan malos augurios en lo financiero.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Contarás con el apoyo de personas muy influyentes que te permitirán aprender mucho. Aprovecha esta ventaja por sobre el resto. Amor: No hay nadie que pueda decirte más exactamente lo que sientes que tú mismo. Busca en ti las respuestas a tus interrogantes. Riqueza: Conviértete en un ejemplo de paciencia y lealtad en tu ambiente laboral. No subestimes el poder de estas virtudes. Bienestar: No te dejes llevar por comentarios sobre los cuales no tienes ningún tipo de seguridad. No permitas que jueguen con tus inseguridades.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Ciertos inconvenientes que yacían ocultos en la pareja saldrán a la luz hoy. Deberás ser cuidadoso en la forma de tratarlos. Amor: No dudes en hacer partícipe a tu pareja en las decisiones a tomar en tu ambiente laboral. Escucha sus consejos. Riqueza: No pretendas el éxito instantáneo en un cargo recién adquirido. Es necesario que desarrolles tus habilidades con el tiempo. Bienestar: Protege a tu pareja de las acciones interesadas de tus familiares. Recuerda que eres responsable por su bienestar por sobre todas las cosas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así. Amor: La sinceridad parece haber abandonado completamente a la pareja. En ti está la decisión de mantener o no una relación sin valor. Riqueza: No tendrás espacio para la duda en las determinaciones que deberás tomar bajo presión durante el día de hoy. Mucho cuidado. Bienestar: No puedes tener control absoluto sobre cada factor de tu vida, debido a que está íntimamente relacionada con lo que sucede en tu ambiente. Acéptalo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás en la posibilidad de evitar que uno de tus seres queridos cometa los mismos errores que tú. Aprovéchala. Amor: La convivencia no tiene mayores secretos más que la paciencia y la tolerancia. Con estas dos virtudes lograrás salir adelante. Riqueza: No te apresures a sacar a relucir tus logros solo para disminuir los de tu pareja. No hay lugar para egocentrismos en el amor. Bienestar: Entrega siempre un 100 por ciento de ti, aunque notes que no es tomado en cuenta o valorado. A larga data marcará la diferencia.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y soledad. Cambios se acercan. Amor: La soledad no siempre es mala compañía. No te permitas recaer en amores pasados solo debido al hecho de estar solitario. Riqueza: Tomarás las riendas de tu destino. Le darás más importancia a la planificación de tus metas profesionales. Bienestar: Tomar la determinación de cambiar de trabajo nunca es sencillo, sobre todo si tienes un presupuesto apretado. Cubre todos los aspectos posibles.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy lograrás entender lo vital de ciertas actividades que vienes postergando intencionalmente. Cuidado al manejar el día de hoy. Amor: Finalizarás una etapa en la relación e iniciarás otra. No temas al compromiso o al futuro, confía en el amor. Riqueza: Iniciarás una etapa de cambios en tu ambiente laboral. No temas, tus esfuerzos continuos no han pasado desapercibidos. Bienestar: Procura mantenerte activo constantemente. Una vez que alcanzas cierto ritmo de vida te resultará más fácil iniciar nuevos proyectos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy tendrás una jornada de desgano y enojo constante. Procura mantenerte fuera de conflictos o mostrarás lo peor de ti. Amor: No coartes los sueños de tu pareja solo por estar en desacuerdo con ellos. Haz entender a tu pareja tus razones. Riqueza: Las condiciones climáticas influirán mucho en tu desempeño laboral de hoy. Deberás poner mucho esfuerzo para desarrollarlas. Bienestar: Hoy comprenderás que la solución a cualquier problema sentimental es el tiempo. Toma el que necesites antes de pensar en retomar las riendas del amor.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estás aprendiendo poco a poco a lidiar con los problemas derivados de una vida adulta. Mantén este ritmo y progresarás rápidamente. Amor: Busca prestar más atención al estado de ánimo de tu pareja. Ella se encuentra pasando por una etapa difícil. Riqueza: Se aproximan gastos imprevistos que deberás afrontar solo. Debes ser cuidadoso con el manejo del dinero en estos días. Bienestar: Existen problemas de la pareja que no se solucionarán solos. Si notas que no tienes forma de sobrellevarlos no dudes en pedir ayuda a profesionales.