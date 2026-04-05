Horóscopo de hoy domingo 5 de abril: las predicciones en el amor y el dinero para los doce signos
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 5 de abril. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Deberás replantearte tu forma de encarar la relación sentimental por la que estás pasando. Deja de lado el egoísmo.
Amor: Serás blanco de cuestionamientos por parte de tu pareja respecto a días pasados. Muéstrale que no tienes nada que ocultar.
Riqueza: Muéstrate serio y comprometido en tu trabajo. De esta manera te garantizarás el respeto de tus superiores.
Bienestar: No dejes de lado tu vida social completamente por tener un ritmo laboral acelerado. Procura hacerte tiempo para las amistades o el amor.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.
Amor: Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja.
Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral.
Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco, solo necesitabas paciencia.
Amor: Jornada propicia para una velada romántica de principio a fin. Procura compartir cada momento junto a tu pareja.
Riqueza: Ciertas falencias cometidas en tiempos pasados saldrán a relucir durante la jornada de hoy. Enfréntalas debidamente.
Bienestar: Deberás tomar conciencia de que no podrás mantener este estilo de vida despreocupado mucho más tiempo. Se vaticinan malos augurios en lo financiero.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Contarás con el apoyo de personas muy influyentes que te permitirán aprender mucho. Aprovecha esta ventaja por sobre el resto.
Amor: No hay nadie que pueda decirte más exactamente lo que sientes que tú mismo. Busca en ti las respuestas a tus interrogantes.
Riqueza: Conviértete en un ejemplo de paciencia y lealtad en tu ambiente laboral. No subestimes el poder de estas virtudes.
Bienestar: No te dejes llevar por comentarios sobre los cuales no tienes ningún tipo de seguridad. No permitas que jueguen con tus inseguridades.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Ciertos inconvenientes que yacían ocultos en la pareja saldrán a la luz hoy. Deberás ser cuidadoso en la forma de tratarlos.
Amor: No dudes en hacer partícipe a tu pareja en las decisiones a tomar en tu ambiente laboral. Escucha sus consejos.
Riqueza: No pretendas el éxito instantáneo en un cargo recién adquirido. Es necesario que desarrolles tus habilidades con el tiempo.
Bienestar: Protege a tu pareja de las acciones interesadas de tus familiares. Recuerda que eres responsable por su bienestar por sobre todas las cosas.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así.
Amor: La sinceridad parece haber abandonado completamente a la pareja. En ti está la decisión de mantener o no una relación sin valor.
Riqueza: No tendrás espacio para la duda en las determinaciones que deberás tomar bajo presión durante el día de hoy. Mucho cuidado.
Bienestar: No puedes tener control absoluto sobre cada factor de tu vida, debido a que está íntimamente relacionada con lo que sucede en tu ambiente. Acéptalo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Estarás en la posibilidad de evitar que uno de tus seres queridos cometa los mismos errores que tú. Aprovéchala.
Amor: La convivencia no tiene mayores secretos más que la paciencia y la tolerancia. Con estas dos virtudes lograrás salir adelante.
Riqueza: No te apresures a sacar a relucir tus logros solo para disminuir los de tu pareja. No hay lugar para egocentrismos en el amor.
Bienestar: Entrega siempre un 100 por ciento de ti, aunque notes que no es tomado en cuenta o valorado. A larga data marcará la diferencia.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y soledad. Cambios se acercan.
Amor: La soledad no siempre es mala compañía. No te permitas recaer en amores pasados solo debido al hecho de estar solitario.
Riqueza: Tomarás las riendas de tu destino. Le darás más importancia a la planificación de tus metas profesionales.
Bienestar: Tomar la determinación de cambiar de trabajo nunca es sencillo, sobre todo si tienes un presupuesto apretado. Cubre todos los aspectos posibles.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Hoy lograrás entender lo vital de ciertas actividades que vienes postergando intencionalmente. Cuidado al manejar el día de hoy.
Amor: Finalizarás una etapa en la relación e iniciarás otra. No temas al compromiso o al futuro, confía en el amor.
Riqueza: Iniciarás una etapa de cambios en tu ambiente laboral. No temas, tus esfuerzos continuos no han pasado desapercibidos.
Bienestar: Procura mantenerte activo constantemente. Una vez que alcanzas cierto ritmo de vida te resultará más fácil iniciar nuevos proyectos.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Hoy tendrás una jornada de desgano y enojo constante. Procura mantenerte fuera de conflictos o mostrarás lo peor de ti.
Amor: No coartes los sueños de tu pareja solo por estar en desacuerdo con ellos. Haz entender a tu pareja tus razones.
Riqueza: Las condiciones climáticas influirán mucho en tu desempeño laboral de hoy. Deberás poner mucho esfuerzo para desarrollarlas.
Bienestar: Hoy comprenderás que la solución a cualquier problema sentimental es el tiempo. Toma el que necesites antes de pensar en retomar las riendas del amor.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Estás aprendiendo poco a poco a lidiar con los problemas derivados de una vida adulta. Mantén este ritmo y progresarás rápidamente.
Amor: Busca prestar más atención al estado de ánimo de tu pareja. Ella se encuentra pasando por una etapa difícil.
Riqueza: Se aproximan gastos imprevistos que deberás afrontar solo. Debes ser cuidadoso con el manejo del dinero en estos días.
Bienestar: Existen problemas de la pareja que no se solucionarán solos. Si notas que no tienes forma de sobrellevarlos no dudes en pedir ayuda a profesionales.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Lograrás darte cuenta de que has estado llevando la relación con tu pareja por el camino incorrecto. Nunca es tarde para cambiar.
Amor: Deberás dejar de aparentar que las cosas están bien en la relación. Existen ciertos factores que será necesario que revises.
Riqueza: Llegarás a la conclusión de que no tienes lo que se necesita para dedicarte a aquello que siempre soñaste. Resignación.
Bienestar: Deberás aprender que no todo en la vida profesional se soluciona teniendo las respuestas. Hay veces que también es necesario aparentar tenerlas.
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