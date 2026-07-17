Horóscopo de hoy: los tres signos que tendrán un golpe de suerte antes del fin de semana

La segunda mitad de la semana llega con movimientos astrales que, según distintos astrólogos, favorecen especialmente a tres signos del zodíaco. La influencia de la Luna nueva en Cáncer, sumada al tránsito de Júpiter, el planeta asociado con la expansión y la buena fortuna, abre la puerta a oportunidades inesperadas en el trabajo, el dinero y la vida personal.

Si bien cada signo vivirá esta energía de manera diferente, hay tres que podrían recibir una buena noticia o encontrar la oportunidad que estaban esperando antes de que comience el fin de semana.

Leo: la suerte aparece cuando se anima a dar el primer paso

Los astrólogos coinciden en que Leo atraviesa uno de los momentos más favorables del mes. Su magnetismo natural se potencia y eso puede traducirse en propuestas laborales, reconocimiento profesional o avances en proyectos que parecían demorados.

También será una buena etapa para tomar decisiones importantes, iniciar conversaciones pendientes o aceptar desafíos que impliquen salir de la zona de confort.

Sagitario: llegan noticias que pueden cambiar el rumbo de la semana

Para Sagitario, los próximos días estarán marcados por la posibilidad de recibir una noticia positiva o una oportunidad inesperada. Los movimientos planetarios favorecen los viajes, los nuevos proyectos y los contactos que pueden abrir puertas a futuro.

Además, será un momento propicio para resolver asuntos económicos o concretar acuerdos que venían demorándose.

Piscis: intuición y oportunidades inesperadas

Piscis aparece entre los signos con mejores perspectivas antes del fin de semana gracias a una combinación de intuición, creatividad y confianza. Según distintas predicciones astrológicas, podrían surgir propuestas interesantes o resolverse situaciones que generaban preocupación.

La recomendación para este signo es mantenerse abierto a los cambios y no descartar oportunidades solo porque parezcan diferentes a lo esperado.

Qué explica este momento favorable

La Luna nueva en Cáncer simboliza comienzos, renovación y crecimiento personal. Al mismo tiempo, Júpiter continúa asociado con la expansión y la llegada de nuevas posibilidades, mientras que Mercurio retrógrado invita a revisar decisiones antes de avanzar. La combinación de estas energías puede favorecer encuentros, propuestas y giros positivos para quienes sepan aprovechar las oportunidades que se presenten.