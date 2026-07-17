Así es la casa de Laurita Fernández: piedra natural, madera y un diseño mediterráneo que marca tendencia

La casa de Laurita Fernández volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que la conductora compartiera imágenes de uno de los ambientes más destacados de su hogar. Tal como reflejó la revista Caras, el living combina una estética contemporánea con materiales naturales, una paleta de colores suaves y detalles que remiten al diseño mediterráneo.

Lejos de una decoración recargada, la vivienda apuesta por la armonía visual, la luminosidad y el confort, con espacios amplios y una selección de piezas que privilegian la funcionalidad sin resignar elegancia.

Piedra natural, madera y lino: los materiales protagonistas

Uno de los aspectos que más llama la atención es el revestimiento de piedra natural que ocupa la pared principal del living. Este recurso aporta textura y profundidad al ambiente y se combina con otros materiales nobles como la madera, el lino y el cemento visto, una mezcla muy utilizada en proyectos de arquitectura contemporánea.

La gama cromática está dominada por los tonos arena, blanco, beige y gris piedra, una elección que potencia la entrada de luz natural a través de los grandes ventanales y genera una sensación de amplitud y serenidad.

Un living minimalista con detalles de diseño

El ambiente principal está presidido por un sofá blanco de gran tamaño, tapizado con fundas de lino y acompañado por almohadones en tonos neutros y una manta tejida que aporta calidez.

Frente al sillón se ubican mesas de centro circulares, una de las tendencias más fuertes del diseño de interiores, decoradas con bandejas de madera, piezas de cerámica y arreglos de follaje natural que mantienen la línea orgánica del espacio.

Sobre la pared revestida en piedra se instaló un televisor de gran formato junto a una obra de arte de grandes dimensiones en colores neutros, logrando un equilibrio visual sin sobrecargar el ambiente.

Texturas que aportan personalidad

Además de la piedra, el hogar incorpora paneles de madera con listones verticales y superficies de hormigón visto que aportan un aire moderno y sofisticado.

La presencia de pequeños bancos de madera oscura, jarrones de cerámica artesanal y fibras naturales completa una propuesta donde las texturas tienen tanto protagonismo como el mobiliario.

Una casa con inspiración mediterránea

El estilo elegido por Laurita Fernández responde a una de las corrientes más buscadas en decoración durante los últimos años: la estética mediterránea contemporánea.

La combinación de materiales naturales, líneas simples, colores claros y objetos cuidadosamente seleccionados crea ambientes luminosos, relajados y atemporales. En lugar de sumar elementos decorativos en exceso, la propuesta apuesta por pocos objetos, pero de gran presencia, priorizando el equilibrio, la comodidad y la conexión con la naturaleza.

El resultado es una vivienda donde la piedra, la madera, el lino y la cerámica conviven en perfecta armonía, dando vida a un hogar cálido, elegante y pensado para disfrutar cada espacio.