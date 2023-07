Horóscopo de hoy lunes 31 de julio, signo por signo

Riqueza: No pelees con quien amas. Libérate de tensiones y evita que tu energía negativa destruya la pareja. Aléjate si es necesario para preservarla.

Amor: Expuesto a demoras, confusiones y errores, quizá muchas situaciones escapen a tu control. Mantén la calma, no creas en promesas.

Hoy: No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes es la que hace de este mundo un lugar hostil y desagradable.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Elimina el mal hábito de enojarte y gritar, así nunca vas a lograr nada de tu entorno. Con buenos modales y más tolerancia lograrás lo que quieras.

Amor: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Haz una jugada personal.

Riqueza: Escucha a tu ser amado, hay necesidades del otro que no estás viendo. No reclames, no discutas, actúa con diplomacia.

Bienestar: Tendrás creatividad adicional el día de hoy en los asuntos de tu carrera. Pone en primer orden a tus proyectos.